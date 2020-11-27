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台駐美代表處增9確診 蕭美琴採檢陰性、隔離中

台灣新聞組／綜合27日電
外交部證實，駐美代表處25日新增九人確診，駐美代表蕭美琴也已經開始隔離。（取材自臉書）
外交部證實，駐美代表處25日新增九人確診，駐美代表蕭美琴也已經開始隔離。（取材自臉書）

外交部昨天表示，駐美代表處25日新增九人確診新冠肺炎，已啟動防疫應變措施，確診人員一律居家隔離及追蹤接觸史，並調整辦公方式，確保核心業務推動不受影響。駐美代表蕭美琴檢測結果是陰性，但因為和其中一名確診人員有接觸史，依規定進行14天居家隔離，領務大廳即日起將暫時關閉。

外交部發言人歐江安表示，美國代表處繼24日有兩人確診後，於25日安排與該兩名人員有接觸史者接受檢測，結果另有九名人員確診感染。代表處10月底出現首例確診，現共有12人染疫。目前已規畫其他人員第二次集體檢測，並安排辦公大樓於周末再進行消毒。

美國總統當選人白登團隊開始與川普政府交接，正須積極與新團隊來往時，駐美代表處確有多人確診或隔離，但蕭美琴透過臉書表示，代表處部分人員暫時需要隔離，但外交工作不會停擺，「在家上班也是上班，電話和視訊已成為常態」。

蕭美琴指出，駐美人員把握每一個可與美方往來的互動，所以她到任後在雙橡園搭了戶外用餐平台，無論雙橡園或官邸的活動宴會，都依照防疫社交距離及人數限制辦理，包含上周經濟部訪團的工作餐會和戶外媒體茶敘。

她也說，領務量因疫情倍增，加上疫情延伸的種種限制，確實辦理時間會比往年久且更不方便，今年工作件數的數據確實是去年同期的好幾倍，但所有人員全力投入的精神沒有停歇，要請大家相互體諒。

此外，經濟部昨天也指出，日前赴美參加台美經濟繁榮夥伴對話的經濟部訪團，全團檢測皆為陰性，身兼訪團團長的經濟部次長陳正祺表示，皆依照相關防疫指引進行追蹤管理，回國三天前全團已進行檢測，皆為陰性，回國後立即展開14天隔離，目前皆未出現新冠肺炎相關症狀，也持續透過視訊等方式進行公務上班。

檢測 防疫 美國

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