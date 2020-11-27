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疫情嚴峻仍頻辦餐會…駐美代表處員工 不滿防疫不確實

記者張文馨／華盛頓報導
駐美代表蕭美琴日前主持台美經濟對話會後記者會，全程佩戴口罩。（華盛頓記者張文馨／攝影）
駐美代表蕭美琴日前主持台美經濟對話會後記者會，全程佩戴口罩。（華盛頓記者張文馨／攝影）

駐美代表處25日新增9名職員確診，本周已有11人確診感染新冠肺炎，駐美代表蕭美琴表示，這11位確診者多數分屬不同組別與業務，辦公區域和業務少有交集，還在確認11位確診者之間的關聯性。不過，也有傳出代表處員工抱怨，指代表處防疫措施不確實。

蕭美琴說，對於這樣的確診組合，她很訝異；除了內部感染的可能性，也不能排除在外各自感染。

蕭美琴表示，除了自己之外，駐美處兩位公使薛美瑜和鄭榮俊的檢測結果也是陰性；她透露在過去兩周內與其中幾位確診者有互動，最近的一次是，昨天下午一名職員到辦公室向蕭報告業務，隨後接獲確診報告；當時所有人都有戴口罩，且沒有症狀。

蕭美琴表示，確保職員安全與外交工作不中斷為原則，處理後續事務；另外，除安排工作人員接受快篩，未來還會安排病毒檢測。至於上月21日的確診者，蕭美琴說，該職員已經完全康復，並經過兩次採檢陰性後，恢復分組上班。

另據本報系聯合報報導，據了解，代表處內有員工不滿防疫措施不確實，24日確診的兩人中，其中一人上周五就確診，代表處未在周末消毒，直到另一人也確診，辦公室才區域消毒，也不是全面大消毒；且美國疫情嚴峻，代表處日前仍頻繁舉行餐會或宴客活動，本來幾天之後還有一場，因確診人數暴增才取消。

檢測 防疫 美國

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