台來美查豬廠不標「有萊沒萊」 在野黨批做半套、打假球

行政院長蘇貞昌昨拍板萊豬進口五原則，圖為新北市黃昏市場攤販貼出國產豬肉溯源QR Code供民眾確認產地。（記者陳正興／攝影）

萊豬進口政策宣布近三個月，行政院長蘇貞昌昨天終於定調「萊豬進口五原則」：來美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。但是國民黨 、民眾黨皆認為，行政院是欺騙大眾、打假球，政府並未化解民眾疑慮，國民黨並要求蘇貞昌道歉。

對此，在野黨質疑「假查廠、裝笑維（意指愚弄人）」。國民黨團總召林為洲說，開放萊豬要清楚標示「含萊不含萊」，才能落實蔡英文總統稱讓民眾有自由選擇的機會，否則進口後做成加工品，未來只知外國豬或本國豬，不知有無萊劑，還是沒解決問題。

林為洲說，行政院新措施稱只查還未進口肉品到台灣 的新廠，已進口的舊廠不查，但目前53家美豬進口廠商，所屬養豬廠就有分使用和未使用萊劑，若明年元旦開放萊豬卻不用查這些舊廠，根本就是「假查廠」。

國民黨文傳會副主委鄭照新也質疑，行政部門說法反反覆覆，蔡政府的萊豬政策大轉彎。行政院秘書長李孟諺表示，政院提出系統性、完整性的回應，並沒有轉彎的問題。

國民黨立法院黨團表示，「有萊沒萊」才是民眾在乎的源頭；民眾黨立院黨團也批評，無法接受政院這種做半套的施政方式。台北市長柯文哲說，有沒有含萊劑要標清楚，要有單獨的稅號來區分美豬及萊豬。新北市長侯友宜說，新、舊廠都應查廠，尤其貨號標示要清楚是否為萊豬。

衛福部次長薛瑞元說，新廠查廠部分，因美方疫情因素還未能啟動，現仍在與美方協商中，盼找出雙方都能接受的方案。政院人士表示，不可能視訊查廠，一定是實地查，因此現階段查廠有困難。舊廠明年起雖可進口萊豬，但舊廠市占率僅1%，加上萊豬與一般美豬價格無太多差異，相信廠商會做聰明營運策略選擇，明年元旦後可能會出現雖已開放萊豬進口，但市面上並無萊豬的情況。

蘇貞昌宣布「萊豬進口五原則」：一、查廠部分，針對未曾進口赴台的肉品廠，須經台方派員來美查廠後方可進口；二、新增肉品貨號，進口豬肉肉品貨號管理比照牛肉，現行豬肉貨號是22項，將來將達到67項；三、逐批查驗，明年起既有業者進口的豬肉也將逐批查驗，確保符合國際標準。四、標示跟著肉品走，未來進口商、肉品廠，販售通路一路到店頭攤商都要清楚標示，圓形貼紙是台灣豬，三角形貼紙是美國豬等國外進口豬，違者最高可罰新台幣2億元（約688萬美元）；五、行政院核定3.2億台幣補助地方稽查、強化邊境 查驗能力。