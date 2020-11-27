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血腥抗議…蘇貞昌推擠中上台報告5分鐘 藍委豬內臟攻擊

記者徐偉真、賴于榛／台北27日電
國民黨立委抗議，首次發動豬內臟攻擊。（記者賴于榛／攝影）
國民黨立委抗議，首次發動豬內臟攻擊。（記者賴于榛／攝影）

為了讓行政院長蘇貞昌上台進行施政報告，朝野立委爆發衝突，國民黨立委不滿民進黨團護航，祭出「豬內臟」攻擊，拿出往台上丟，這是繼水球、麵粉、雞蛋之後，首次發動豬內臟攻擊。

來源：聯合新聞網

在經歷國民黨團12次的杯葛後，民進黨立委決定今天一定要排除障礙，讓蘇貞昌上台報告，藍綠立委一早7時，就在推擠中進入議場。

今天早上10時一到，蘇貞昌和立法院長游錫堃進入議場，游錫堃宣布開會，國民黨立委高喊要蘇貞昌道歉、處理程序問題，還給他們國是論壇，汽笛喇叭、口哨聲不斷阻撓議事進行。

游錫堃在執政黨立委的幫助下先表決國民黨提的程序問題，但國民黨立委林奕華質疑，很多民進黨立委不在座位上卻可以投票，之後在民進黨人數優勢下否決國民黨的提案，隨後游錫堃完成報告事項，確認完上周議事錄。

國民黨立委眼見訴求都沒有被重視，蜂擁向前拔下麥克風，並丟擲豬腸等豬內臟，蘇貞昌在穿著雨衣的民進黨立委的團團圍住下上台，5分鐘的時間完成施政報告。

據了解，這次萊豬進口，在野黨主打反對的訴求之一，就是過去美牛進口不含內臟，但這次進口包含內臟，國民黨立委討論今天戰略時，鷹派提出丟內臟的抗爭手段，想要羞辱蘇貞昌，讓他有個狼狽的一天。

國民黨 民進黨 投票

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