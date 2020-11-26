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國民黨公布最新民調 反萊豬進口破七成

記者劉宛琳／台北26日電
秋鬥遊行中民眾身穿黑衣，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。(記者黃義書／攝影)
秋鬥遊行中民眾身穿黑衣，訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」。(記者黃義書／攝影)

萊豬風暴持續擴大，國民黨智庫今天公布17日到19日所做的最新民調，不贊成萊豬進入台灣的數據持續擴大，相較上個月的民調6成5，這次超過7成反對。國民黨智庫副執行長黃心華說，當時秋鬥都還沒遊行，才一個月民調就上升5個百分點，說明政府對於萊豬要如何開放、查廠等民眾質疑的問題都沒交代清楚，根本只是蔡政府不顧民意、一廂情願的開放。

針對「請問您贊不贊成開放含有萊克多巴胺的豬肉進口台灣？」民調問題調查結果顯示，非常贊成有4%，還算贊成18.9%，不太贊成23.8%，非常不贊成46.8%，無反應6.6% ；選項合併後，有22.8%贊成，70.6%不贊成。

對於有人說「為了讓美國更加支持台灣，我們應該開放含有瘦肉精的美國豬肉進口」，台灣民眾是否認同這種看法。民調結果顯示，非常認同的有4.5%、還算認同15.7%、不太認同29.7%、非常不認同42.6%、無反應7.4%；合併選項後， 僅20.3%認同，72.3%不認同。

國民黨文傳會副主委、議員王鴻薇表示， 對照台灣民意基金會日前公布的民調結果，有六成七的民眾反對萊豬，反對的比例更是上升5.4個百分點，這說明了所有民調機構都顯示，民眾對於蔡政府執行萊豬的政策是越來越不能接受。

本次民調執行時間為17日至19日，以電話訪問方式調查，樣本為1078個，隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在95%的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.98個百分點。

萊豬風暴持續擴大，國民黨智庫公布17日到19日所做的最新民調。(圖：國民黨智庫提...
萊豬風暴持續擴大，國民黨智庫公布17日到19日所做的最新民調。(圖：國民黨智庫提供)

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