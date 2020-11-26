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故宮入文化部改名「華夏博物館」？立委盼維持獨立性

記者陳宛茜／台北26日電
台北故宮博物院。(記者陳宛茜／攝影)
台北故宮博物院。(記者陳宛茜／攝影)

政院積極推動組織改造，傳出隸屬於行政院中央二級機關的國立故宮博物院，未來擬改隸屬於文化部，成為底下的三級機關，文化部與故宮則發出聲明表示有討論未定案。文化部今天在立院教委會針對「如何推動後疫情時代博物館、美術館、表演藝術館舍及各文化館舍之數位策展、線上藝文、數位行銷與服務」進行專題報告，多位立委針對故宮與文化部合併一事質詢。

立委黃國書指出，全世界的博物館都屬於文化部門，只有故宮是屬於行政院，現在的編制會讓博物館的配置有問題。但消息傳出後，有人擔心故宮改隸文化部會從二級機關變成三級機關，會矮化故宮。此外，一旦故宮改制，故宮會改名嗎，有人說故宮北院可改名為華夏博物館，南院可改名為亞洲博物館。

文化部次長蕭宗煌表示，針對故宮改隸文化部的議題，目前為止，文化部內部沒有任何討論，他自己也沒參加過任何討論此事的會議。至於故宮會不會降級？他認為博物館是文化機構，用行政層級很難論定。

故宮院長吳密察昨天剛好跟立委林奕華會面。林奕華表示，吳密察向她表示，並未正式接觸此一議題，而是接到行政院電話，詢問目前全世界各國國家級博物館組織狀況如何。她認為，如故宮這類的國際型博物館地位超然，以故宮的超越性和獨立性，以及相關預算的編列，她認為故宮維持現在狀態、不併入文化部有其必要性。

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