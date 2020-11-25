蘇貞昌列台獨份子清單？國台辦：這筆帳一定清算

行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

行政院長蘇貞昌被陸媒點名是中國 大陸認定的「台獨頑固份子」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日上午在例行記者會上不點名表示，極少數台獨頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆帳是一定會清算的。

朱鳳蓮說，極少數台獨頑固分子公然挑釁大陸國家主權和領土完整的行徑絕不能容忍。大陸將持續採取精準打擊措施，依法嚴懲台獨頑固分子及其金主等主要支持者。

「那些涉獨言論囂張，謀獨行徑惡劣的台獨頑固分子，包括在島內外組織、策劃、實施分裂國家活動的首要分子及其金主等主要支持者，都必將依法受到人民的審判和歷史的懲罰」。

對於有媒體在記者會上提問，「大陸何時會公布台獨頑固分子清單？有媒體點名蘇貞昌在清單上，蘇稱，他的聲望會越打越高。大陸提這個清單的用意是什麼？是否想到會造成其他的後果？」

朱鳳蓮未點名的回應表示，極少數台獨頑固分子長期以來挑動兩岸對立，破壞兩岸關係，危害台海和平，大家是看得很清楚的，這筆帳是一定會清算的。

朱鳳蓮說，大陸研究制定台獨頑固分子清單，針對的是極少數台獨頑固分子及其金主等主要支持者，絕非針對廣大台灣 同胞。只有堅決打擊台獨分裂分子及其分裂活動，兩岸關係才能和平發展，包括台灣同胞在內的兩岸同胞利益福祉才能得到維護和增進。