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MIT潛艦開工 藍委：太急風險全民擔

台灣新聞組／高雄25日電
蔡英文總統主持「潛艦國造建造案開工典禮」，按下啟動按鈕，象徵潛艦國造邁入建造階段。(記者林敬殷／攝影)
蔡英文總統主持「潛艦國造建造案開工典禮」，按下啟動按鈕，象徵潛艦國造邁入建造階段。(記者林敬殷／攝影)

潛艦國造昨天正式開工，蔡英文總統在高雄台灣國際造船公司主持「潛艦國造建造案開工典禮」表示，潛艦國造的動工有三個非常重要的意義，粉碎了不實謠言、展現政府落實國防自主的強烈決心，以及讓世界看到守護主權的強烈意志，「今天起，Made in Taiwan的潛艦就要正式開始建造。」

蔡總統致詞後，按下啟動按鈕，「彎板機」將第一塊鋼板彎製成型，象徵潛艦國造正式邁入建造階段，原型艦預定2025年交艦。

出席開工典禮的國民黨立委馬文君則表示，不反對國艦國造，但必須按部就班。她提出三點質疑：一是到底有沒有取得「專業輸出許可」？國防部與海軍說法一變再變，兩年前她質詢時，海軍宣稱「確定全拿到了」，開工典禮前夕，海軍又改口。

其次，潛艦造艦「紅區裝備」一定要全部到齊，因為這些裝備的規格與設計，牽涉潛艦平衡、艦身配重等，如今美國即將政權輪替，尚未取得的紅區裝備會不會生變？有沒有備案？敲鑼打鼓急著開工，全民都承擔著巨大風險。

第三，儘管政府聲稱「紅區裝備」輸出許可已獲美國同意，事實上美國對台灣自製潛艦一直抱保守態度，主因是技術難度太高；曾有美國大廠主管私下示警，台灣潛艦紅區裝備，管制裝備樣樣都靠花大錢向外進口，如何能算「國造」？而採購來的零組件不但是「國際兵團」，甚至不乏軍規、商規混用，風險之高，世所罕見。

海軍備役上校、潛艦專家王志鵬也表示，潛艦國造將面對高效能技術電池驗測、焊接與動靜態測試等考驗，由於相關系統都是商售管道獲得，合約商眾，面對建造團隊的整合分工權責不明，「艱困才剛剛開始」。

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