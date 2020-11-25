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25萬美元包機出訪被質疑 美環保署長取消訪台

記者田思怡、季晶晶／台北25日電
美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。(美聯社)
美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）。(美聯社)

彭博資訊報導，原訂12月5日率團訪問台灣三天的美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler），已取消這次訪問行程。這項訪問行程最早遭紐約時報披露並質疑，川普政府明年1月即將下台，惠勒在任期剩下不到兩個月、應致力政權交接之際出行，是否濫用公帑。

對此惠勒取消訪台，中央社報導，駐美代表蕭美琴表示惋惜，但也強調台美環保領域合作仍會持續，也歡迎未來各式交流往來。

惠勒的發言人休伊特（James Hewitt）透過電郵表示，「由於緊迫的國內優先要務，惠勒署長訪問台灣已被推遲。」

報導說，在紐約時報披露惠勒在川普政府即將下台之際，仍然花大筆經費包機出訪，使惠勒這趟台灣行的花費遭到檢視，因而取消。

惠勒原訂為期三天的訪台行程費用高昂。他打算包機以避免檢疫隔離，根據紐時，至少25萬美元，而10人代表團須花費約4.5萬美元。

休伊特補充表示：「有官員會將審議中的行程洩露給紐約時報，這可能危及國際外交和人身安全，令人深感不安。」

但惠勒另一個訪問拉丁美洲國家的行程，包括哥斯大黎加和多明尼加共和國，仍可能在總統當選人拜登1月20日就職前成行。

紐約時報 台灣 美元

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