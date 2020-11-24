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來美查廠才進口萊豬？次長稱「非必要」 打臉陳時中

記者陳熙文、楊雅棠／台北24日電
衛福部長陳時中23日在立法院表示，「美豬不等於是萊豬、萊豬也不等於是毒豬」。（記者胡經周／攝影）
衛福部長陳時中23日在立法院表示，「美豬不等於是萊豬、萊豬也不等於是毒豬」。（記者胡經周／攝影）

萊劑進口豬明年叩關，衛福部長陳時中日前承諾，新制上路前將派員到美查廠。但衛福部次長石崇良昨接受質詢時卻改口表示，海外查廠不是必要條件。陳時中隨後澄清，目前仍在與美談判中，美方癥結點是疫情期間，全國都沒有在查廠。

國民黨立委蔣萬安質詢時則表示，如果沒有依法查廠，就不要貿然在1月1日開放，尤其很多屠宰場、畜牧場是以前沒有查過的，一定要去看，特別是美國人不吃豬內臟，必須了解相關處理有沒有符合台灣標準；要是衛福部不去查廠，開了惡例，未來其他國家要進口，可以用各種藉口阻撓台灣不去查廠，呼籲衛福部不要帶頭違法。

陳時中：美豬不等於萊豬毒豬

周日有5萬人上街「反萊豬」，陳時中則表示 ，「活動人數不一定有5萬人」，且不是5萬人都反對同一議題，對於多元意見，都予尊重。他也再次強調，「美豬不等於萊豬、萊豬不等於毒豬」。

對於陳時中的說法，國民黨主席江啟臣說，陳時中的回應還是沒有看到政府謙卑，顯然民意比不上蔡英文總統及民進黨的意志，如果認為人數不夠多，就繼續把民意當「塑膠」，很快就會有更大反撲。

石崇良：與美洽談中期程未定

陳時中日前表示，針對開放萊豬進口，不接受視訊查廠，已與美方談判，新制上路前，食藥署將派員赴美，針對進口量大的廠進行實地查廠。但立院財政委員會昨與衛環委員會舉行聯席會議，國民黨立委賴士葆質詢時問衛福部是否已組成訪問團？石崇良表示，仍與美方洽談中，現在的期程還沒有確定。並表示查廠不是開放進口SOP（標準作業程序）的必要條件。

陳時中隨後在衛環委員會備詢時澄清，石崇良的意思是法律上沒有說不查就是不合法。他表示，大家都還在談判，必須衡量整個談判和國際關係，保留一個彈性，「不能把後面談判的路說死」。他也強調，即使法規准許，須符合台灣食品安全衛生要求，才能進口。

賴士葆則提醒，上一次食藥署組團共七人至美國查廠，共訪問11州，花費23天，回來還要寫報告，現在就算食藥署馬上出發，距離開放也只剩下不到40天，根本來不及。他強調，還是要先查廠，再開放進口。對於石崇良回答，海外查廠不是必要條件，賴士葆反擊，朝野都同意查廠，怎麼會沒有必要？

新北「不進萊」 新北市長侯友宜（中）23日宣布，新北全數共18家肉品輸入業者，將...
新北「不進萊」 新北市長侯友宜（中）23日宣布，新北全數共18家肉品輸入業者，將自願不進口萊豬，侯友宜還向全國縣市長喊話加入「不進萊」行動。（記者吳亮賢／攝影）

陳時中 台灣 國民黨

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新聞評論／左右手的直言 戳破陳時中的謊言

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