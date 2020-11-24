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新聞評論／左右手的直言 戳破陳時中的謊言

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針對反萊豬等訴求，40多個民間團體、社運組織組成秋鬥遊行，據稱有5萬人上街。（記者胡經周／攝影）
針對反萊豬等訴求，40多個民間團體、社運組織組成秋鬥遊行，據稱有5萬人上街。（記者胡經周／攝影）

逾5萬人上凱道的秋鬥落幕，針對秋鬥的反萊豬等訴求，蔡政府說要謙卑傾聽，但隨即被衛福部打臉，針對在野黨一再要求的海外查廠，次長石崇良23日備詢時公然否決部長陳時中說過的話，改口說海外查廠不是必要條件，正如上月另一位次長薛瑞元打臉已下台的行政院發言人丁怡銘，稱地方食安自治條例若不檢討，明年將直接無效；民眾不禁要問，連左右手都會凸搥，陳時中有何能耐做好食安把關？  

秋鬥登場前三天，陳時中特別上電台受訪，針對秋鬥「反毒豬」的訴求回應表示，衛福部不接受視訊查廠，已與美方談判，新制上路前將派員赴美，針對進口量大的廠進行實地查廠，在查廠完成之前，含萊劑豬肉不會進口；陳時中當時的說法意在降低秋鬥的火力，沒想到秋鬥才落幕，他剛說過的話竟被次長全盤推翻。

石崇良為官久矣，不至於甘冒在國會說謊的風險，在立法院兩度說了「海外查廠不是必要的條件」，應該是說了「實話」；如果石崇良說的是實話，那回過頭來看，陳時中本月19日上電台受訪說「將派員赴美進行實地查廠，查廠程序完成之前，含萊劑豬肉不會進口」就是連篇謊話，令人驚訝是，阿中部長的話竟然只有三、四天的保鮮期，秋鬥落幕，查不查廠也無所謂了。

陳時中的次長總有驚人之舉，如果不健忘的話，上月底各縣市政府收到中央的公文，指地方食安自治條例明訂萊劑零檢出與罰則與中央法規牴觸，要求在明年元旦前檢討修正，結果引來反彈，當時的行政院發言人丁怡銘趕緊澄清，指這份公文是請地方政府陳述意見，並在一個月內回覆說明，並非要求「修改」自治條例；沒想到隔天又被衛福部次長薛瑞元打臉，他在立法院指稱，若地方不檢討，明年自治條例將直接無效，引來立委怒批不尊重國會。

薛瑞元直言惹來風波，當時外界即有人認為薛其實是說了實話，蔡政府開放萊豬的政策既不謙卑也不傾聽，能拖就拖、能騙就騙，以至於打臉打不完，時隔一個月，石崇良重演相同戲碼，也就不令人意外了。只是，陳時中被自己的次長打臉之後，針對「秋鬥」數萬人上街頭反萊豬，他說美牛不等於萊牛、萊牛不等於毒牛，美豬不等於萊豬，萊豬不等於毒豬，玩起繞口令，一切似又回到原點，台灣民眾真會相信政府會做好萊豬的把關嗎？

陳時中 台灣

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