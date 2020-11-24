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新北18業者「不進萊」 侯友宜喊話全台加入行動

記者吳亮賢／新北24日電
新北市18家肉品輸入業者23日連署宣示不進口萊豬，新北市長侯友宜簽名見證，要百分百從源頭管理。（記者潘姣琪／攝影）
新北市18家肉品輸入業者23日連署宣示不進口萊豬，新北市長侯友宜簽名見證，要百分百從源頭管理。（記者潘姣琪／攝影）

中央宣布明年將開放含萊克多巴胺美豬進口，引發各界反彈。新北市長侯友宜昨天宣布，新北全數共18家肉品輸入業者，將自願不進口萊豬，並設立食材登錄專區，未依規定標示豬肉原產地或標示不實者，可依違反食安法罰3萬到400萬元台幣。侯友宜更向全台縣市長喊話，一起加入「不進萊」行動，百分百從源頭管理。

來源：聯合影音網

「保護自己的產業，也保護國人的健康。」侯友宜指出，在萊豬健康風險尚未消失前，最重要就是源頭管理，因為不管怎樣稽查中下游，一定還是漏洞百出，且要動員太多人力、物力，所以新北率先與18家業者簽署意向書，宣示不進萊豬「百分百從源頭堵住」。

侯友宜表示，新北市也設立食材登錄專區，將豬肉來源登記得清清楚楚，以後要進口萊豬，也要登記清楚，將管理資訊透明化，接受民眾檢驗，市府也會不定期核對，透過食材登錄確保源頭管理。

侯友宜更向全國縣市首長喊話，用具體行動化解民眾疑慮，中央政府、全國一起來做，各縣市首長跟進口肉品業者一起加入行動，「行動永遠比口號還重要」。

新北衛生局表示，9月起已透過專案合作及實地輔導等方式，對轄內肉品輸入業者、肉品工廠、餐廳、大賣場及市場攤販等進行豬肉原產地標示輔導，目前完成至少5000家次。明年1月1日起將擴大聯合稽查，包括衛生局提升檢驗量、農業局做好肉品溯源、經發局加強對肉品加工廠商輔導、教育局加強查驗校園午餐生鮮肉品食材。

侯友宜 教育局

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