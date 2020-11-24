黑白集／昔鄙夷 今棒棒 MOU也雙標
台灣無緣加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），蔡政府隨即與美國在經濟繁榮夥伴對話上簽定「諒解備忘錄」（MOU）。這立刻變成大內宣題材，彷彿簽了MOU即可彌補進不了RCEP之憾。民進黨完全忘了，它先前談到MOU如何充滿鄙夷。
兩年前，高雄市長韓國瑜出訪星馬和大陸，簽下總值94億元的MOU。當時招來了綠營的羞辱和奚落，民進黨民代甚至以「統一備忘錄」、「統一之母」來形容這些MOU。不少民進黨人更否定MOU的效力，說MOU「毫無意義」。
誰料，兩年後民進黨180度大轉彎，把MOU捧上天。蔡政府簽的MOU，就是有台灣價值的、具實質效力；而韓國瑜或別人簽的，就是無效甚至是賣台的。這跟民進黨「過去反萊豬，現在挺萊豬」一樣，都是嚴重的「雙標」，全都以「時空環境不同」遮掩。
就事論事，「時空環境」確實會改變。以美國大選為例，幾可確定明年起將由民主黨執政，蔡政府此刻簽的MOU將來是否會被完全承認，還是個問題。尤其，簽署對象不是貿易代表署而是國務次卿，談的是供應鏈而不是實質貿易合作，這些都是問題。如此，要說台美MOU能抵銷進不了RCEP的損失，只是自欺欺人。
蔡政府押寶川普，證實是看走眼。但除了吹噓台美MOU，它做好「沒籃子放雞蛋」的準備嗎？
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