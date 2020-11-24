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民調：六成七台灣民眾不贊成開放萊豬

記者丘采薇／台北24日電
一位民眾帶著滿滿的氣球豬參加22日遊行，訴求「反萊豬」。(記者胡經周／攝影)
一位民眾帶著滿滿的氣球豬參加22日遊行，訴求「反萊豬」。(記者胡經周／攝影)

台灣民意基金會今天公布最新民調，關於蔡政府開放美國萊豬進口政策，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有約二成八基本上贊成蔡政府開放含瘦肉精美豬進口政策，但有六成七不贊成，不贊成的人比贊成的人多39個百分點。董事長游盈隆認為，和上個月相比，可以發現，台灣人贊成和反對開放美國萊豬進口的民意反應模式已出現明顯的轉變。贊成的人明顯減少5.2個百分點，反對的人明顯增加5.4個百分點。

關於台灣與中國的關係，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，有高達七成的人贊成美國國務卿龐培歐所說「台灣從來不是中國的一部分」，二成三反對，贊成者比不贊成者多47個百分點。

關於台灣人的政黨支持傾向，最新民意顯示，在20歲以上台灣成年人中，約三成二支持民進黨，二成一支持國民黨，9.1%支持民眾黨，6%支持時代力量，4.4%支持台灣基進，約二成五是中性選民。和上個月相比，民進黨支持者減少1.7個百分點。國民黨支持者增加4.3個百分點，台灣民眾黨支持者回升3.3個百分點，時代力量和台灣基進支持者都沒什麼改變。中性選民則減少5.2個百分點。

此民調為台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行調查，在11月16、17日以全國20歲以上成年人為對象進行調查；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數2碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人；在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點，調查結果依內政部最新人口統計進行加權，以符合母體結構。

台灣 美國 民調

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