蔡明亮曾辱中？杭州「台灣電影大師展」20分鐘就被卡

杭州一場以「台灣電影大師」為主題的影展，開演後不久被終止，有網友臆測與蔡明亮曾發表辱中言論有關。（本報資料照片）

中國 大陸杭州21日一場以「台灣 電影大師」為主題的影展 ，開演後不久疑遭舉報被終止，令影迷跳腳。中國網友臆測與部分導演曾發表辱中言論有關；另也有人認為是未經程序向官方申請，原因眾說紛紜。

第57屆金馬獎21日晚風光落幕，不過與此同時，另一場關於中國的影展爭議，也在網路上蔓延。

香港01報導，這場名為「飄洋過海」的台灣電影大師影展，原本在21日下午正播放蔡明亮執導的「青少年哪吒」，不料在開播後20分鐘「車還沒到西門町，螢幕就滅了」，影展後續的播放計畫也全部取消。

根據官方事前公告，這場影展將播出李安、侯孝賢、楊德昌、蔡明亮與王童等導演執導的十多部作品，包含「喜宴」、「戀戀風塵」、「恐怖份子」、「青少年哪吒」、「無言的山丘」等。

據報導，影展遭「腰斬」後，在網路上引起一大片罵聲，「舉報的人坐在幾百個快氣瘋了的觀眾中間心裏不慌嗎，要是被揪出來你能活着回去嗎？」、「你（們）會遭報應的」。

對於影展被撤的原因，網路上眾說紛紜。微博上，有中國網友將矛頭指向蔡明亮，指稱他曾在接受媒體採訪時發表過「辱中言論」；此外，也有網友認為，沒有報備、審批，並違反杭州市的疫情防控相關規定，可能才是被撤的主因。

根據官方公告，這次的活動定位為學術交流，所有影片均獲官方授權。不過截至目前為止，主辦這次影展的麻雀放映並沒有說明影展終止的原因，及後續處置方式。多名最早揭露此事的KOL，也都已經將貼文撤下，目前僅剩貼文截圖在網上流傳。