我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1224萬例 紐約州逼近60萬

佛奇：若夠多人接種疫苗 明年有機會達群體免疫

蔡明亮曾辱中？杭州「台灣電影大師展」20分鐘就被卡

台灣新聞組／台北23日電
杭州一場以「台灣電影大師」為主題的影展，開演後不久被終止，有網友臆測與蔡明亮曾發表辱中言論有關。（本報資料照片）
杭州一場以「台灣電影大師」為主題的影展，開演後不久被終止，有網友臆測與蔡明亮曾發表辱中言論有關。（本報資料照片）

中國大陸杭州21日一場以「台灣電影大師」為主題的影展，開演後不久疑遭舉報被終止，令影迷跳腳。中國網友臆測與部分導演曾發表辱中言論有關；另也有人認為是未經程序向官方申請，原因眾說紛紜。

第57屆金馬獎21日晚風光落幕，不過與此同時，另一場關於中國的影展爭議，也在網路上蔓延。

香港01報導，這場名為「飄洋過海」的台灣電影大師影展，原本在21日下午正播放蔡明亮執導的「青少年哪吒」，不料在開播後20分鐘「車還沒到西門町，螢幕就滅了」，影展後續的播放計畫也全部取消。

根據官方事前公告，這場影展將播出李安、侯孝賢、楊德昌、蔡明亮與王童等導演執導的十多部作品，包含「喜宴」、「戀戀風塵」、「恐怖份子」、「青少年哪吒」、「無言的山丘」等。

據報導，影展遭「腰斬」後，在網路上引起一大片罵聲，「舉報的人坐在幾百個快氣瘋了的觀眾中間心裏不慌嗎，要是被揪出來你能活着回去嗎？」、「你（們）會遭報應的」。

對於影展被撤的原因，網路上眾說紛紜。微博上，有中國網友將矛頭指向蔡明亮，指稱他曾在接受媒體採訪時發表過「辱中言論」；此外，也有網友認為，沒有報備、審批，並違反杭州市的疫情防控相關規定，可能才是被撤的主因。

根據官方公告，這次的活動定位為學術交流，所有影片均獲官方授權。不過截至目前為止，主辦這次影展的麻雀放映並沒有說明影展終止的原因，及後續處置方式。多名最早揭露此事的KOL，也都已經將貼文撤下，目前僅剩貼文截圖在網上流傳。

影展 中國 台灣

上一則

冠軍牛肉麵連遭檢舉 名嘴譏：宛如中天

下一則

台人海外確診新冠 研議可專案返台

延伸閱讀

合作侯孝賢「如被雷打到」 陳玉勳醞釀20年奪金馬導演獎

合作侯孝賢「如被雷打到」 陳玉勳醞釀20年奪金馬導演獎
夏威夷國際影展 「台灣電影焦點」線上線下放映

夏威夷國際影展 「台灣電影焦點」線上線下放映
波士頓台灣影展 「出發」導演談拍片心路

波士頓台灣影展 「出發」導演談拍片心路

回到家鄉看電影… 賈樟柯4年平遙電影夢告終

回到家鄉看電影… 賈樟柯4年平遙電影夢告終

熱門新聞

鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備

出席婚禮大露「東西半球」挨轟 女星：有跟新娘報備
富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還

富商星國養小三 分手後討千萬美元…法院：「愛的禮物」免還
抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗

抗疫佳音 官員預期全美12月中可開始接種疫苗
國務院宣布 美國正式退出開放天空條約

國務院宣布 美國正式退出開放天空條約
1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬

1張圖看疫情：全美確診破1208萬例 加州破110萬