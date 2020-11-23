視察情資 美軍官員旋風訪台 國防部稱毫無所悉

22日晚一架美國海軍灣流五的私人飛機降落松山機場，外交部表示此行程並未公開，沒有進一步說明。(記者侯永全／攝影)

近日政壇盛傳美國 官員要突襲訪問台灣 ，昨天傍晚，一架美國海軍灣流五的私人飛機低調降落松山機場，直到抵達台灣前才打開識別訊號，這架飛機與之前訪台的美國國務院次卿柯拉克搭乘的飛機同款。據稱，搭專機訪台的官員，包括美國海軍印太司令部的「J2」少將情報處長史達曼（Michael William Studeman），此行目的是視察台美之間情報資產。

但國防部 、海軍與空軍昨日對此都表示未接獲相關訊息，無法證實史達曼是否抵台訪問。國防部更表示，毫無所悉，沒有評論。

外交部表示，台美之間互動交流頻繁，對於美方官員來訪，台方表示歡迎，但由於此行程並未公開，基於台美互信，外交部沒有進一步說明，也沒有評論。

三立電視台昨天下午宣稱「獨家報導」美國中央情報局長率團訪台，但外交部隨即發布新聞稿表示，媒體報導美國中央情報局（CIA）局長哈斯柏（Gina Haspel）率八人代表團搭乘行政專機訪問台灣一事，屬於不實傳言；外交部嚴正澄清，美國中情局長並沒有來訪的安排。

據指出，這架C-37專機昨天下午飛抵松山機場，預計在台停留三天，並由美國在台協會（AIT）負責接待，但官方目前對此暫未發表評論。

根據美國印太司令部官網顯示，史達曼少將是一名職業海軍軍官之子，能說中文，曾在多艘航空母艦上擔任情報主管，曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官、美國艦隊司令部首長小組主任等職，目前職務是美軍印太司令部「J2」情報處長。

此外，國防部昨公布中共解放軍動態，一架運8反潛機昨天進入台灣西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。