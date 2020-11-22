台美經濟對話首屆成終屆？白登上台添懸念

首屆台美經濟繁榮夥伴對話20日登場，美方是由美國國務次卿柯拉克領軍，台方則是由經濟部次長陳正祺率團至華府親自與談。（駐美代表處提供）

首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPP）美東時間20日舉行，就在同一天，美國 總統川普試圖翻轉大選落敗卻接連碰壁，這場台美對話增添不少首屆成終屆的懸念。儘管雙方簽署一紙效期五年的備忘錄（MOU）「綁約」白登政府，但未來的美中關係發展，勢必牽動台美交流的深度與廣度，將影響此對話機制落實的程度。

根據外長吳釗燮說法，這紙MOU有五年效期，到期還可展延。然而，如果是討論雙邊合作項目或議題的MOU，設定期限滾動檢討還可理解，兩國間的對話平台應是制度性的架構，為何要設定「有效期限」，實在令人費解。

再者，吳釗燮以歐巴馬政府當年和的馬政府建立的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）為例，強調EPP對話機制不會受美國政黨輪替影響。外界不清楚吳部長的樂觀從何而來，或許駐美代表蕭美琴日前與白登外交顧問布林肯通話時獲正面訊息，否則新政府不延續舊政府政策所在多有，歐巴馬政府建立和中國 大陸的戰略暨經濟對話，在川普上台後無以為繼即是一例。

首屆EPP對話不只要追求常態化，還要開啟科技合作協定諮商，主談人政務委員鄧振中說，此對話機制各個重要議題還可以再簽定不同協議；這項對話機制，簡直成了用來代言「美台關係史上最佳」的俄羅斯娃娃，沒有不重要的議題，卻也找不出真正的重點，一個套一個、一個換一個，花式變換不亦樂乎。

台美經貿談判之所以重要，是台灣 希望藉由美國支持，打開與其他國家經貿談判的大門，如今貿易談判停滯，擺在眼前的是中國大陸積極搶進多邊經貿協定的嚴峻局勢。

目前除有台灣不得其門而入的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），就連台灣想參與的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），在大陸國家主席習近平公開表態後，台方要想加入，除了開放日本核食進口之外，恐怕還有無形的政治阻礙要面對。