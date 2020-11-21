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新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

記者張加
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

美國政府派高層官員訪台，台灣社會一向熱烈歡迎，但這次川普政府環保署長惠勒計畫在卸任前訪台，卻在台、美都引起質疑。美國人不解，將下台的署長為何要花納稅人的錢「畢業旅行」？台灣人則想問，與任期不到兩個月的川普政府官員交流，對於未來的台美關係有何實質幫助？

紐約時報報導，惠勒除計畫12月訪台，明年1月要再訪四個拉美國家。惠勒此時訪台之所以被質疑不太合理，綜合台外交部與知情官員說法，外交部長吳釗燮去年12月致電邀請惠勒，對方也表達高度意願，但因疫情拖延至今；如今美國疫情加劇，新冠肺炎死亡人數逾25萬人，台灣境外移入病例也在增加中，疫情因素並未消失。

再說，美國衛生部長阿查爾、國務院次卿柯拉克都能在疫情期間、美選之前訪台，去年底獲邀的惠勒為何拖至川普政府任期最後兩個月才安排？

另外，據紐時報導，惠勒即將率團訪台，但不像過去美國官員訪台，早早就敲定與台灣高層官員會面，其拉美行也還沒有明確的安排，看似倉促成行。

吳釗燮去年已邀請惠勒，按理說，惠勒的幕僚有近一年的時間可以好好思考、安排行程，為何雙方至今還在討論行程細節？而台環保署官員表示，約一周前收到美方通知。

惠勒此行，美台宣稱將就海洋保護、空氣品質與兒童健康等議題討論合作，只是美國政權交替在即，惠勒無法代表下一任政府的環保政策，何況惠勒與幕僚這兩個月都要出訪，有空和白登政府交接台美合作事宜嗎？

蔡政府必須理解，即將迎接的是一名具爭議的美國官員，惠勒曾是煤炭業說客，當時川普提名他出任環保署長就有反對聲浪；美選前，惠勒等高層官員多次到搖擺州推銷川普的政策也挨批；這次傳惠勒即將訪台等消息後，美國網友不滿他浪費納稅人的錢，也認為他故意避開交接工作，極度不負責任。

惠勒這趟「畢業旅行」在美國給人觀感不佳，白登團隊也看在眼裡。台灣若是盛情接待惠勒，無法對台美關係帶來多大實質幫助，又不小心傷害與白登政府間的感情，台灣豈不是虧大了。

美國 台灣 川普

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