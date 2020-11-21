美環保署長將訪台 吳釗燮稱台人振奮 藍白批「大內宣」

外交部部長吳釗燮。（本報資料照片）

紐約時報報導，美國 環境保護署長惠勒預計下月訪問台灣 ，總統府發言人張惇涵昨天表示，台美兩國各層級與各領域的互動交流，一直是雙方長期以來共同努力的目標，期盼未來台美雙方能就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題等層面，共同為環境保護領域加強合作關係，貢獻更多努力。

行政院長蘇貞昌表示，台美之間互動一直升溫，而且往來密切，惠勒應外交部長吳釗燮的邀請就要來台訪問，雙方將討論環保議題的國際合作，樂見此事，相信對台美關係會更好。

外交部長吳釗燮說，台方邀惠勒赴台訪問，已經有很久的時間了，去年底他親自致電給惠勒，對方也表達高度來訪意願，但因新冠肺炎疫情影響，所以來訪有些延宕。吳釗燮指出，近來很多美國高層官員赴台訪問，象徵台美之間的友好關係，台灣民眾會感到振奮。

中國時報報導，國民黨主席江啟臣表示，若惠勒要訪台，我們只能表示歡迎，並要求台美在互利互惠、符合聯合國與區域組織相關標準的前提下，發展台美雙邊環保合作。但藍委鄭麗文直言，川普 已敗選，此時惠勒來訪，非常不恰當，足證蔡政府選前全面押寶川普。

民眾黨立委張其祿也認為，增進台美交流不是壞事，但美方現在是看守政府時期，雙方不可能去談實質政策，恐又是蔡政府的大內宣。

大陸外交部發言人趙立堅昨天則在例行記者會表示，中方堅決反對任何形式的美台官方往來，將根據形勢發展作出正當必要反應。