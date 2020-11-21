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APEC視訊同框川習 張忠謀：抗疫拚經濟 台灣能幫忙

台灣新聞組／台北21日電
台積電創辦人張忠謀以視訊方式參加APEC峰會。（圖：總統府提供）
台積電創辦人張忠謀以視訊方式參加APEC峰會。（圖：總統府提供）

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日登場，這次是首度以視訊會議方式進行，美國總統川普、中國大陸國家主席習近平等領袖都參與這場峰會，台積電創辦人張忠謀三度代表蔡英文總統出席APEC。張忠謀在APEC峰會上，針對防疫、公衛、經濟振興等重大議題，向亞太各國分享台灣經驗，並提出合作倡議。

今年爆發新冠肺炎疫情，蔡總統交付張忠謀兩項任務。第一，再次宣示台灣願意在全球防疫上做出更多的貢獻，同時也讓國際社會了解我們所做出的努力；台灣也願意與各國共同努力，建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系。

第二是希望代表國能夠達成加強台灣跟各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位的任務。面對全球供應鏈重組的時刻，我們要能拓展供應鏈上中下游的國際鏈結，也要讓台灣透過貢獻高科技產業實力，來共同促成亞太地區的優質成長。

馬來西亞首相慕尤丁在開幕致詞時表示，各會員必須團結一致，對抗新冠肺炎，讓全球民眾能在可負擔、平等的基礎上取得疫苗與醫療科技。他也重申支持以規則為基礎的多邊貿易體系、倡導強化數位經濟以及具有包容性的經濟成長。

總統府昨晚發出新聞稿表示，中華民國領袖代表、台積電創辦人張忠謀全程與會，圓滿達成任務。未來台灣將持續與APEC所有會員合作，積極推動「APEC 2040太子城願景」與「吉隆坡領袖宣言」所揭示的願景與目標。

近3年首次產出領袖宣言

今年的APEC順利通過「吉隆坡領袖宣言」(Kuala Lumpur Leaders’Declaration)，強調將團結一致，共同致力使亞太地區自受疫情重創的嚴峻經貿情勢成功復甦；善用數位科技與創新加速經濟復甦並提升包容性的經濟參與，強化健康體系的韌性與提升醫療照護品質，致力開發人民可負擔的疫苗，以及重視糧食及能源安全等課題。

由於2018年於巴布亞紐幾內亞主辦的年會時，會員國對於領袖宣言所應揭示的概念無法取得共識，去年因主辦國智利因該國政經情勢動盪而取消，因此今年是APEC近三年來，首次順利產出領袖宣言。

亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間以視訊方式舉行，會後發布「吉隆坡宣...
亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會20日晚間以視訊方式舉行，會後發布「吉隆坡宣言」。（中央社）

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