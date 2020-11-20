黑白集／蔡扯分散風險 台灣籃子在哪

RCEP簽署，蔡英文總統說「不能將雞蛋放在同一個籃子裡」。 (取材自臉書)

最近RECP簽署，台灣 成了「圈外人」。蔡英文 照例漫天一扯，說「不能將雞蛋放在同一個籃子裡」，卻招來罵聲不斷。再傻的人都知道，台灣別說籃子，連個塑膠袋都沒有。

那句話是40年前一位諾貝爾奬經濟學家說的，原理是分散投資 風險，連市場的阿嬤都懂。蔡英文搬出這句老話，其實在糊弄大眾；但加入自貿區不是投資，兩者南轅北轍。倒過來看就一清二楚：論投資，不投資即無風險；但做貿易若連一個自貿區都進不了，風險卻飆到頂點。

若再拿籃子作比喻，沒有自貿區可加入，就形同沒籃子裝雞蛋，那就只能捧在懷裡，天天擔心不知哪個蛋要掉地上。所以自貿區的準則是，能加一個是一個，除非想和北韓一樣鎖國，否則不嫌多。

RECP有15個成員，籃子大得很，人家看到商機，蔡英文竟當成風險，典型的酸葡萄。

全球化不就這個意思？WTO曾想要弄出一個全球自貿區，把地球變成一個大籃子。若依蔡氏邏輯，這風險太大，台灣恐得自地球撤離，搬到月球去住。

蔡英文其實有個沒用的籃子，就是川普；兩人行徑也如出一轍。川普因選票都來自鐵鏽帶，於是築起關稅高牆。蔡英文則讓台灣被困在關稅高牆內，鐵鏽帶也將慢慢地滋長。聰明的選民，還要把雞蛋放在蔡英文的籃子嗎？