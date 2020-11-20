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台美經濟對話將登場 台代表：標示萊豬會添貿易障礙

記者賴于榛／台北20日電
經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，標示萊豬而非原產地將是技術性貿易障礙。(本報資料照片)
經貿談判辦公室總談判代表鄧振中說，標示萊豬而非原產地將是技術性貿易障礙。(本報資料照片)

首屆台美經濟繁榮夥伴對話今晚展開，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中昨透過媒體專訪表示，美方關切萊豬標示議題，憂心標示萊豬而非原產地將是技術性貿易障礙；另外，針對台灣為拚加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），鄧振中則點出日方至今都關切福島食品進口問題。

首屆台美經濟繁榮夥伴對話今晚9時以實體搭配視訊方式舉行，經濟部次長陳正祺已赴美參與實體對話，視訊部分則由鄧振中、經濟部長王美花及其他部會代表在台北參與，預計周六在行政院舉行記者會報告相關成果。

會議召開前，鄧振中昨先接受中央社專訪，他表示，美方當然很關切含萊克多巴胺美豬進口議題，也曾提醒台灣，相關措施不能夠造成技術性貿易障礙。

鄧振中表示，進口萊豬標示原產地國是合理的要求，萊克多巴胺在一定劑量下是安全的，且在進口時也會檢測含量，在野黨硬是要求標示萊豬，這就是不合理、沒有需要的措施，這就是技術性貿易障礙。

鄧振中說，台灣拿掉被指責不遵守國際規範的罪名，獲得美國國內各單位的支持，也紛紛呼籲美台進行自由貿易協定（FTA）的討論，這就是台灣一步步經營出來的成果，目前台美簽自由貿易協定的目標不變，也展開各項規畫，重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）並不是目標，而是一個很好的、現成的管道，若能夠有機會討論如何達成目標，是再好不過的事。

台灣 美國 檢測

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