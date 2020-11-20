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美環保署長惠勒下月率團訪台 紐時：倉促拼湊

記者張文馨／華盛頓報導
任期剩兩個美國環境保護署長惠勒，確定將造訪台灣。(美聯社)
任期剩兩個美國環境保護署長惠勒，確定將造訪台灣。(美聯社)

紐約時報19日報導，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）將率訪問團在下月訪台3天，訪問主題為海洋保護、空氣品質與兒童健康。據了解，惠勒去年12月應台灣政府邀請，訪問行程遭新冠疫情打亂，直到如今才有機會成行，雙方還在討論行程的相關細節。

若惠勒順利訪問台灣，將是今年度第三位訪問台灣的川普政府內閣官員，衛生部長阿查爾（Alex Azar）與國務院主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克（Keith Krach）分別在8月與9月訪台。

中華民國駐美代表蕭美琴證實惠勒將訪台一事。

紐約時報報導，民主黨白登將在明年1月20日就任美國總統，在此之前，惠勒先在12月訪問台灣，明年1月再訪四個拉美國家，引發濫用公帑疑慮。

紐時報導，若要訪問台灣，必須搭乘包機，預計花費超過25萬美元；另外，知情人士透露，訪台時間在12月5日當周，為期三天，訪問團規模有10人，預計花費4.5萬美元。

美國前總統歐巴馬執政時期，時任環保署長麥卡錫（Gina McCarthy）曾在2014年4月中旬訪台，紐時報導也提到該次訪問，指麥卡錫當初訪問距離川普2017年1月上台還有兩年多，且並未搭乘專機，當時花費超過6.8萬美元。

根據紐時報導，惠勒率團訪台，其正副幕僚長古納塞卡（Mandy Gunasekara）與莫里納（Michael Molina）將隨行，但尚未敲定與台灣高層官員的會晤，紐時形容這是一次倉促拼湊的訪問。

惠勒的發言人修伊特（James Hewitt）告訴紐時，關於訪台行程，目前還在進行相關作業。修伊特並未提及白登政府或業務交接工作，只是補充，惠勒仍是環保首長，將會持續在國內外推動環境議程。

知情人士表示，台灣政府去年12月就邀請惠勒訪問台灣，不久後疫情爆發，拖延至今，如今雙方正在討論行程細節；惠勒此次訪台，期待將就海洋廢棄物倡議及區域空氣品質等議題達成進展。

該人士表示，台美高層交流是美國跨黨派共識，阿查爾、柯拉克與惠勒訪台，都符合美國國會2018年通過、支持美台高層官員互訪的「台灣旅行法」（Taiwan Travel Act）。

台灣 美國 紐約時報

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