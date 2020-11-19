陸研擬台獨清單 國台辦間接證實

國台辦發言人朱鳳蓮18日表示，將以法律追責台獨頑固分子。（中央社）

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，將對台獨頑固分子及其金主等主要支持者依法打擊，維護台海和平穩定和兩岸同胞利益。朱鳳蓮的說法間接證實港媒先前報導，大陸有關方面正在研究制定台獨頑固分子清單，將以有關法律追責懲罰。

中國 「人民日報」海外版19日也在三版以題為「蘇貞昌惡貫滿盈難逃歷史審判」的文章，指行政院長蘇貞昌是禍害兩岸關係的罪魁禍首。文章並列舉蘇貞昌的三大罪：破壞兩岸關係、炒作「恐中仇中」氣氛、勾結外部勢力謀「獨」挑釁。中國環球時報18日則已報導，蘇貞昌名列中國研究制定頑固「台獨」分子清單之中。

親北京 的香港大公報日前報導，陸正研擬台獨頑固分子清單，對那些有涉獨、謀獨惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施，終身追責。

朱鳳蓮昨天以答記者提問方式表示，「極少數台獨頑固分子公然挑釁國家主權和領土完整的行徑絕不能容忍，對他們及其金主等主要支持者依法予以打擊」。

陸委會昨回應，反對中共此種任意且惡劣行徑，北京意圖恫嚇台灣 自我限縮審查，煽動兩岸對立情緒，只會徒勞無功、適得其反。

至於台獨頑固分子與金主如何認定？北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪表示，大陸確定的台獨分子名單，第一是有權有勢，危害極大而且頑固堅持並推動台獨的知名台獨分子列入其中。第二，所謂頑固台獨分子一定是極少數台獨言行極為囂張的分子。第三，普通民眾無論是否批評大陸，只要不是台獨活躍分子或台獨頑固分子，當然不用擔憂被列入台獨分子名單。

李振廣說，至於所謂台獨金主，即有確鑿證據證明某人以大批資金支援台獨活動，支援頑固台獨分子，即可被認定為台獨金主。