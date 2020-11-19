亞洲協會討論美台BTA前景 李光章：台盼深化與美合作

亞洲協會18日在線上舉行「美台洽簽雙邊貿易協定前景」視訊研討會。(圖：亞洲協會提供)

日前亞太15國簽署「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)，但台灣 卻受到中國 阻擋被排除在外，18日多位專家在線上討論對美台洽簽雙邊貿易協定(Bilateral Trade Agreement，BTA)的前景，專家認為在政治、經濟等層面，有愈來愈多的動能及推力，使美國 官方與民間，支持與台灣更密切合作。

亞洲協會(Asia Society)18日舉辦「美台洽簽雙邊貿易協定前景」視訊研討會，邀請美台商業協會(USTBC)會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)；亞洲協會政策研究中心(ASPI)副主任、前美國代理貿易副代表柯特勒(Wendy Cutler)；中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳，與亞洲協會執行副總裁Tom Nagorski對話。

駐紐約經濟文化辦事處處長李光章在致詞時表示，美台關係深遠、貿易往來密切，在這樣的基礎上，BTA除了將能展現美國對維護西太平洋地區和平安全的承諾，也能強化雙邊貿易，創造更多就業與投資機會，台灣希望透過簽署公平、互惠的協定來深化與美國的合作。

柯特勒認為，美台BTA此時再成為議題，主要有三個原因，包括台灣解禁美豬美牛、美國與台灣共享的民主價值，以及白宮易主後美國對中國的態度等。

柯特勒解釋，台灣過去對進口美豬美牛的限制，美台貿易關係無法更上一層樓，蔡英文政府解禁後，顯示台灣當局對強化雙邊關係的承諾；白登(Joe Biden)曾多次透露對簽訂BTA的保留態度，也是加速台灣欲在川普總統任期間，與美方簽訂BTA的原因。

韓儒伯說，川普對中國的態度，在基礎上改變了美國社會對台灣關係的想法，加上香港問題、供應鍊結構、資安問題以及關稅等，都讓美國意識到台灣在其貿易位置上的重要性，如今國際推力加上社會氛圍，都是再度開啟美台雙方討論BTA的原因。

李淳則說，近年有愈來愈多的經濟因素，支持美台雙方更密切合作，包括川普或白登都曾表達希望改變美國供應鍊結構的想法，讓台灣成為美方可靠、可信的夥伴；「不論政策為何，在經濟面上，美台簽訂BTA的必要性逐年增加。」