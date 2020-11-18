環時點名首位台獨罪犯 他說不會屈服

反對萊豬進口，立院國民黨團17日第十度杯葛行政院長蘇貞昌上台施政報告。（記者曾吉松／攝影）

行政院長蘇貞昌遭大陸鷹派媒體環球時報點名為首個「台獨」罪犯名單，蘇貞昌17日上午第10度前往立法院備詢，蘇貞昌表示，為這個國家做事、為人民服務是他無上榮耀，會守住這個國家、保護人民，不屈於威武。

環球時報16日的社評表示，香港大公報報導，大陸有關方面正在研究制定「台獨」頑固分子清單，對那些有涉獨謀獨惡劣言行的頑固分子及其金主等主要支持者採取嚴厲措施，包括依據「反分裂國家法」及「刑法」、「國家安全法」有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

環球時報高度支持這一清單的制定。社評稱，制定台獨頑固分子清單是打擊、遏制台獨分裂勢力的重要舉措，是大陸絕不容忍分裂國家行徑的明確意志宣示。「島內蘇貞昌之流的惡劣台獨表現早已世人皆知，他們近期修憲謀獨的策略在島內外被廣泛識破。制定清單，就是對這些台獨頑固分子及其金主等主要支持者的嚴正警告」。

社評稱，台獨分子及其金主等主要支持者休要存僥倖心理，「入清單者將被依法制裁，還可能被追究刑事責任，意味著他們將再也不能踏上港澳和大陸的土地，竄訪其他國家也將變成危險之旅」。

另外，亞太15國日前簽署由中國主導的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP ），蘇貞昌指出，RCEP已經談10幾年，政府跟業者早已超前部署，在各國布局完成，台灣 外銷的電子產品7成以上免關稅，衝擊當然會有，但不是那麼大，同時能凸顯為什麼我們正在加強台美經貿關係，事實上台美之間也高達2兆4300多億元的經貿往來，同時美商在台投資 超過7000億元，我們也積極經貿布局走向國際，這才是對台灣最好。