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黑白集／吃完萊豬吃核食？

黑白集
經濟部長王美花。(記者黃義書／攝影 )
經濟部長王美花。(記者黃義書／攝影 )

中國大陸主導的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）完成簽署，台灣不得其門而入，蔡總統被指政策跳票。經濟部長王美花護主心切，辯稱台灣若要加入RCEP，中國定會要我遵守一國兩制，「台灣民眾能接受嗎？」她還稱政府正尋求加入「跨太平洋夥伴協定」（CPTPP），但立委反問，若主導的日本要求台灣開放核食怎麼辦？部長的簧舌頓時卡住。

蔡政府近年不時把加入RCEP、CPTPP當成大內宣，實則毫無進展；諷刺的是，台灣貿易出超全靠綠營指為「出賣台灣」的兩岸ECFA。RCEP的戲唱不下去，王美花便抬出一國兩制矯飾失敗，還辯稱影響不大，因為「這條路走不通，就走另外的路」。

王美花說，「加入RCEP」已非台灣目標，政府正努力深化台美合作、追求加入CPTPP。內行人一聽，便知官話空空。台美對話根本無關貿易協定，至於CPTPP，難道就不會碰到一國兩制？中國雖無意加入，但RCEP有七個成員都加入CPTPP，且均為中國邦交國，蔡政府能打通幾個關節？

其實不待中國出手，日本已設下談判門檻。兩年前台灣通過反核食公投，日外相河野太郎即表明，無法接受台灣加入。政府宣稱用CPTPP取代RCEP，難說是否空心菜，但距離公投案失效不到十天，希望蔡總統別又聖心獨斷，繼萊豬上桌，無條件開放核食替人民加菜。

台灣 RCEP 中國

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