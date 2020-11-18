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馬批蔡不認九二共識 又沒替代方案

記者劉宛琳、周志豪／台北18日電

台灣未獲加入中國大陸主導的區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），蔡政府評估對台灣經貿衝擊有限，經濟部長王美花更指加入RCEP會被要求遵守「一國兩制」。前總統馬英九昨天批評這種充滿意識形態的說法令人擔憂，蔡英文總統不認「九二共識」，卻拿不出有效方案來改善兩岸關係，才是最大問題。

馬英九表示，蔡總統不願以「九二共識，一中各表」跟大陸打交道並不是問題，蔡拿不出有效的替代方案來改善兩岸關係、突破對外政經困局，讓台灣走入國際場域，才是最大問題。

國民黨主席江啟臣也說蔡政府還甩鍋給國民黨，他奉勸蔡總統，「不想負責就不要執政」。江啟臣說，2016年蔡總統就職時在全國人民前承諾「帶領台灣加入RCEP」，現在RCEP將台灣排除在外，政府又開始「做圖」強調對台灣經濟影響不大，甚至甩鍋給國民黨，難道蔡總統的承諾跳票要國民黨負責？

立委賴士葆表示，台灣未加入RCEP，影響機械、鋼鐵、石化、紡織等傳統產業外貿，而這些員工人數占台灣所有製造業七成；未來傳統產業可能只有去大陸或東南亞設廠才能降關稅，屆時本土勞工會面臨失業、工資長期低薪現象。

立委李貴敏質疑，美國對CPTPP有影響力，蔡政府認為現在台美關係最好，為何執政至今都沒辦法突破加入？若無法加入，政府應鬆綁法令，讓企業自己衝。

台灣 RCEP 國民黨

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