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台灣未加入RCEP…蔡英文：雞蛋不能放同籃

記者丘采薇／台北18日電
蔡英文總統昨在臉書表示，台灣產品長期在RCEP市場中面對競爭，不論政府或業者早就超前部署，做好調適。(取材自臉書)
蔡英文總統昨在臉書表示，台灣產品長期在RCEP市場中面對競爭，不論政府或業者早就超前部署，做好調適。(取材自臉書)

亞洲及大洋洲15國日前在東協峰會簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP），台灣未能加入。蔡英文總統昨天首度回應表示，負責任的執政者，必須告訴人民國際經貿局勢的發展，為台灣做出正確的布局，不能像過去一樣把所有雞蛋都放在同個籃子裡，「所以我們一直多方嘗試，為台灣開拓更多機會。」

蔡總統說，回顧過去，當在野黨自詡兩岸關係最好的時候，台灣並沒有因此等到北京的善意，在RCEP的參與上得到進展，台灣經濟卻因為過度依賴單一市場而走入困境；因此，面對中國無理打壓台灣的國際參與，因應的方式不是屈從，更不是接受無理的條件，而是持續壯大自己，尋找突破之道。

經部邀5產業座談

經濟部分析，鋼鐵、石化、紡織、塑膠四產業恐受影響，王美花昨天在車輛公會會員大會中再點名，車輛產業雖因新冠疫情因素受到的衝擊比RCEP更大，但也在首波關切名單。王美花表示，目前已定於22日將和這五類產業業者代表座談，釐清個別產業受影響程度，擬定因應對策。

蔡總統說，台灣的產品長期也都在RCEP成員國的市場中面對競爭，不論是政府還是業者，台灣早就已經超前部署，做好了調適。蔡總統說，政府也積極爭取各項國際經貿合作，開始推動有系統的國家經濟轉型升級，讓台灣從依賴轉為在世界上不可或缺的角色；剛剛結束的APEC（亞太經濟合作會議）年度部長會議，台灣共同參與擘畫了2020年後的經濟願景，台灣的代表團也即將展開「台美經濟繁榮夥伴對話」，深化台美經貿合作。

台灣 RCEP 北京

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