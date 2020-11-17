新聞評論／RCEP重裝上路 新南向該何去何從

RCEP成員國15日以視訊會議形式，正式簽署這項自由貿易協定。（路透）

涵蓋中日韓紐澳和東協的15個亞太國家正式簽署「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ），全球最大的自由貿易區就此誕生；區內整體關稅廢除率達91%，但台灣 卻無緣參加。與此同時，台灣宣布台美「經濟繁榮夥伴對話」20日在華府舉行，將討論5G乾淨網路及供應鏈等議題。儘管外交部宣稱這項會議是台美「重大里程碑」，但這卻遠遠無法彌補無法參與RCEP和TPP（跨太平洋夥伴協定）的遺憾，台灣正走在邊緣化之路。

台美經濟對話的舉行，被蔡總統形容為台灣打「國際盃」的現在進行式。但在川普政府進入倒數時刻，如此華麗的形容，其實已無多少美味可言。且看，台方出動參與對話的官員，雖囊括了經濟部、科技部、國發會等部會；但美方代表由國務次卿柯拉克領軍，而非貿易代表署主談。換言之，雙方要談的供應鏈重組等議題未必對台有利，至於台方期待的「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）和「雙邊貿易協定」（BTA）等，皆不在議程上。這次台美經濟對話或具有若干外交意義，但從經濟面看，其實看不到實惠。

台美關係的提升自是台方所樂見，但這場台美雙邊對話，顯係川普在政治及軍事上對抗中國 的一環，並在經濟上拋棄多邊主義、採取退群行動下的產物。川普一味以美國利益為重，放棄了歐巴馬時代扮演的國際領導角色，甚至輕率退出TPP。試問，以川普「美國優先」的基調，台方若以為美方在經濟對話中會考慮台灣的利益，豈不太天真？

RCEP的成立雖由東協十國倡議，但中國大陸其實是幕後主導，這也是台灣加入的最大障礙。目前這個自由貿易區涵蓋的人口多達21億人，各國國內生產毛額加總占全球三分之一，這是它的成立深受矚目的主因。若非印度在最後一刻因擔心國內產業受創而退出，它的規模還更可觀。儘管蔡政府官員企圖淡化RCEP對台灣的衝擊，但經濟部長王美花也不得不承認，台灣的石化、鋼鐵、紡織等產業會受到影響，業者必須提高競爭力才行。

此外，RCEP也將牽動台灣新南向的布局。蔡政府的新南向政策一開始強調並非針對中國大陸，也不在對抗一帶一路；但幾年來除了撒幣堆業績外，成效不彰。直到川普的印太戰略成形，新南向找到立基之地，便開始顯露政治企圖。然而，印太戰略是政治軍事目的高於經濟目的，重組供應鏈、5G乾淨網路的目的皆如此，新南向不斷附和政治抗中、經濟脫中，其實在自造阻力。如今RCEP代表的多邊整合上路，白登也可能改變對抗中國的方式，甚至重新加入TPP。面對這些變化，蔡政府鑲嵌在印太戰略中的新南向將何去何從？

新南向將面對的，是被全球最大自由貿易協定覆蓋的市場。儘管台灣與RCEP國家的貿易已有七成為零關稅，但RCEP國家是台灣對外投資重要地區，更占台灣出口總額六成五，RCEP生效後對我台灣投資與出口的衝擊不可忽視。當亞太國家在疫情封鎖和美中貿易戰的夾縫中開闢新路，並逐漸進入新的經濟整合時代，孤立的台灣要如何突破被壓縮的經貿空間，是迫在眉睫之急。

TPP原由美國主導，有對抗中國主導的RCEP之意，兩者有多個成員國重疊左右逢源，唯獨台灣兩頭落空。現在，台灣以為搭上了川普雙邊主義的末班巴士，但後續卻接不上升火待發的多邊主義列車。如果雙邊無成，多邊無門，台灣將更邊緣化。試想：白登上台後，台灣政治靠美抗中、經濟脫鉤中國的道路還走得下去嗎？