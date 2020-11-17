新聞評論／「聯美抗中」走不下去 台灣只會更邊緣

全球最大單一自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）15日簽署，預期衝擊台灣石化業、紡織業上游原料、工具機、鋼鐵等產業。圖為中鋼生產線。（記者劉學聖／攝影）

國際政治和經濟的關係密不可分，甚至相互影響，11月發生的兩件國際政經大事，將牽動台灣 未來的發展。一件是美國總統大選 川普連任失利，由民主黨的白登勝出，另一件是中國大陸主導、全球規模最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ）15日宣告誕生。

這兩件看似互不相干的獨立事件，卻在一處出現交集，也就是美國和中國的太平洋霸權之爭。RCEP的成形，兼具經貿和戰略意涵，白登明年1月若能順利入主白宮，如何在歐巴馬的「亞太再平衡」、川普的「印太戰略」基礎上，擬定一套因應新形勢的亞太戰略，美國重返「跨太平洋夥伴全面進步協議」（CPTPP），則被視為和RCEP分庭抗禮的戰略布局一環。

川普的敗選，對美國對外經貿談判的意義在於，可望從雙邊重於多邊，回到雙邊和多邊並重、甚至多邊重於雙邊的途徑。而蔡政府過去幾年將重心放在對大國的雙邊談判上，例如推動與美國洽簽雙邊貿易協定（BTA） 、與歐盟洽簽雙邊投資協定（BIA）等，如今面臨風向可能轉變，且與美歐談雙邊短期不易達成，政府在策略上不能不及早因應。

一旦RCEP明年經成員國批准生效，美國若又宣布重返CPTPP，「兩頭空」將是台灣噩夢的開始。兩岸關係如今倒退至兵凶戰危的局面，台灣參與RCEP此路不通；要爭取參與日本主導的CPTPP，如果不解決福島核食進口的問題，與台理念相近的日本也不會放行，屆時台灣將成為被亞太地區兩大區域經貿組織放生的孤鳥，受影響產業必須外移求生存，勢必衝擊就業和整體經濟。

以RCEP為例，台灣石化業、紡織業上游原料、工具機、鋼鐵等產業因關稅劣勢將受衝擊，諷刺的是，尚未出走台灣的石化等傳統產業，卻是受惠於產品是兩岸ECFA早收清單，因此對大陸出口享受零關稅。當年因意識形態導致ECFA後續協商中斷，如今除了面臨對岸中止ECFA的不確定因素，還因兩岸關係惡化導致參與區域整合的障礙，而蔡政府最擔心的白登調整對中政策作法一旦成真，「聯美抗中」這條路走不下去，兩岸關係也無法破冰，台灣面對的邊緣化壓力只會更大。