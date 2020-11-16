台灣面對挑戰 蔡英文：一球一球投 發揮最好實力

蔡英文總統（前）15日出席「小英杯慢速壘球錦標賽」開幕致詞表示，台灣面對各種挑戰，就是要「一球一球地投」、「球來就打」，只要沉著冷靜、保持信心，就可以發揮最好的實力。(記者余承翰／攝影)

美國 民主黨總統當選人白登 與副總統當選人賀錦麗贏得大選，中華民國駐美代表處發布新聞稿表示，駐美代表蕭美琴13日致電白登的外交政策顧問、美前副國務卿布林肯，代表台灣 政府祝賀白登及賀錦麗勝選。除祝福交接團隊外，蕭說，台灣期待持續與美國深化雙方密切的合作關係。

布林肯是白登外交顧問，也是白登政府白宮國安顧問及國務卿熱門人選。台外交部表示，外交部及駐美代表處透過各種適當方式，與白登團隊保持順暢的溝通聯繫與良好互動。

蔡英文總統15日出席「小英杯慢速壘球錦標賽」致詞指出，台灣面對各種挑戰，不管是疫情、經濟，還是國際局勢變化，只要沉著冷靜，一球一球地投，就可以發揮最好的實力。

立法院外交及國防委員會16日邀請外交部長吳釗燮報告「美國大選後台美經貿關係之走向」並備詢。針對美中貿易議題，外交部報告指出，白登去年12月在總統初選辯論提到，中國正剽竊美國智慧財產、違反「世界貿易組織」規範，若美國不制定規範，將由中國制定，所以美國須與國際社會合作對抗中國；由此可見，白登政府將強調遵循規則的多邊體系，美中對抗態勢仍將持續。