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蔡英文可能與白登通話嗎？ 外交部：目前沒有安排

記者丘采薇／台北16日電
外交部政務次長曾厚仁（圖）16日在立法院受訪，對國民黨主張應取消先前放寬萊豬進口一事表示，台灣政府「很上軌道」，已宣布的重大政策不會因美國政黨輪替而改變。(中央社)
外交部政務次長曾厚仁（圖）16日在立法院受訪，對國民黨主張應取消先前放寬萊豬進口一事表示，台灣政府「很上軌道」，已宣布的重大政策不會因美國政黨輪替而改變。(中央社)

駐美代表蕭美琴日前致電白登的外交政策顧問、美前副國務卿布林肯（Antony Blinken），代表台灣政府祝賀白登及賀錦麗勝選。國民黨立委李德維今天在外交及國防委員會詢問，未來是否會安排美國總統當選人白登與蔡英文總統通話？外交部次長曾厚仁說，目前沒有安排。

李德維今天詢問，蕭美琴致電布林肯，代表台灣祝賀，內容談了什麼？布林肯有善意回應？曾厚仁說，蕭美琴對白登團隊當選祝賀。李追問，是對台灣釋出善意？曾表示，蕭美琴與美國很多政界的人有認識及私交，蕭與布林肯很熟，談的範圍很廣。

李德維又問，這次會安排蔡總統致電給白登嗎？機率是多少？曾厚仁說，目前沒有安排。李追問，是否是台灣政府與白登的關係比起川普有倒退？曾回，不能做這個結論。

李德維說，四年前可以安排（通話），現在不做安排，原因是什麼？四年前是天上掉下來的嗎？當時不是外交部去努力，是蔡總統私人自己去努力？曾厚仁說，四年前方式不方便說明。

李德維隨後指出，白登當選，有民調指超過五成台灣人認為台美關係會降溫，外交部應該努力去做一些事情，讓大家認為台美關係不變，外交部長吳釗燮一直說台美關係好得很，但外交部連安排努力都不做？如何讓國人有信心？曾回，台美關係穩固不只有台灣這樣說，國際媒體都這樣說，他的層級沒有高到可以回答願意做或不願意做。

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