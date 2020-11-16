陸研擬台獨分子清單終身追責 台批恫嚇、煽動對立
親北京的香港大公報引述北京權威消息稱，為有力打擊台獨勢力，北京當局正在研究制定「台獨頑固分子」清單。陸委會昨對此回應稱，對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，只會適得其反，並強調台灣人民不因威脅而讓步。
親北京的香港大公報昨釋放消息稱，從大陸權威渠道獲悉，針對台灣內外台獨勢力猖獗、氣焰囂張，北京正在研究制定「台獨頑固分子」清單，對那些「涉獨言論囂張、謀獨行徑惡劣」的頑固分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據大陸「反分裂國家法」、「刑法」、「國家安全法」有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。
報導還特別提及大陸「反分裂國家法」、「國家安全法」、「刑法」的相關規定內容。例如，大陸「反分裂國家法」第二條規定，「維護國家主權和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國人民的共同義務。台灣是中國的一部分。國家絕不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去」。
大陸「國家安全法」第11條明確規定，「任何個人和組織違反本法和有關法律，不履行維護國家安全義務或者從事危害國家安全活動的，依法追究法律責任」。
大陸的「刑法」第103條「分裂國家罪」，對「組織、策畫、實施分裂國家、破壞國家統一」的首要分子、積極參與者，最重可處以無期徒刑及五至十年以上有期徒刑不等。
報導還稱，針對「台獨」勢力的頻頻冒險挑釁，大陸方面正在祭出不同類型的懲戒措施，拿出相應工具，給「台獨」分裂勢力迎頭痛擊。
親北京的香港媒體歷來為北京釋放消息探風向的平台，對北京傳出有意制定「台獨頑固分子」清單，陸委會昨以書面回應指出，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。對岸刻意操作此種極端偏激議題，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。
陸委會強調，北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，才能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。
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