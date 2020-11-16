陸研擬台獨分子清單終身追責 台批恫嚇、煽動對立

北京當局傳研究制定「台獨頑固分子」清單，陸委會批煽動兩岸對立情緒。（本報資料照片）

親北京 的香港大公報引述北京權威消息稱，為有力打擊台獨勢力，北京當局正在研究制定「台獨頑固分子」清單。陸委會昨對此回應稱，對岸刻意操作此種極端偏激議題，意圖恫嚇台灣 自我限縮審查、煽動兩岸對立情緒，只會適得其反，並強調台灣人民不因威脅而讓步。

親北京的香港大公報昨釋放消息稱，從大陸權威渠道獲悉，針對台灣內外台獨勢力猖獗、氣焰囂張，北京正在研究制定「台獨頑固分子」清單，對那些「涉獨言論囂張、謀獨行徑惡劣」的頑固分子，及其金主等主要支持者，採取嚴厲制裁等有效措施，包括依據大陸「反分裂國家法」、「刑法」、「國家安全法」有關「分裂國家罪」等條款繩之以法，終身追責。

報導還特別提及大陸「反分裂國家法」、「國家安全法」、「刑法」的相關規定內容。例如，大陸「反分裂國家法」第二條規定，「維護國家主權和領土完整是包括台灣同胞在內的全中國 人民的共同義務。台灣是中國的一部分。國家絕不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去」。

大陸「國家安全法」第11條明確規定，「任何個人和組織違反本法和有關法律，不履行維護國家安全義務或者從事危害國家安全活動的，依法追究法律責任」。

大陸的「刑法」第103條「分裂國家罪」，對「組織、策畫、實施分裂國家、破壞國家統一」的首要分子、積極參與者，最重可處以無期徒刑及五至十年以上有期徒刑不等。

報導還稱，針對「台獨」勢力的頻頻冒險挑釁，大陸方面正在祭出不同類型的懲戒措施，拿出相應工具，給「台獨」分裂勢力迎頭痛擊。

親北京的香港媒體歷來為北京釋放消息探風向的平台，對北京傳出有意制定「台獨頑固分子」清單，陸委會昨以書面回應指出，中共是集權專制國家，始終運用武力霸凌與強制法律手段，威脅對待與其意見不同的人士，以逼迫妥協。對岸刻意操作此種極端偏激議題，已破壞台海和平穩定，只會徒勞無功、適得其反。

陸委會強調，北京當局唯有放棄非理性、非和平的方式處理問題，正視兩岸分治現實與尊重台灣民意，真正思考正向明智之舉，以務實溝通化解政治分歧，才能避免其單邊錯誤行徑所衍生的負面後果。