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龐培歐指台灣非中國一部分 扁：他沒說台灣是否為主權國家

記者蔡孟妤／高雄15日電
美國務卿龐佩奧指台灣非中國一部分，但前總統陳水扁說，龐佩奧有沒說台灣是否為主權國家。(取自臉書台灣勇哥粉絲團)
美國務卿龐佩奧指台灣非中國一部分，但前總統陳水扁說，龐佩奧有沒說台灣是否為主權國家。(取自臉書台灣勇哥粉絲團)

美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo)12日接受電台專訪，談到美國對台政策時表示，「台灣從來就不是中國的一部分」，這是雷根政府制定對台政策時就已承認的。但前總統陳水扁今發臉書指出，龐培歐沒說的是，台灣是否為主權國家？

陳水扁以「美國國務卿龐佩奥(龐培歐)沒說的」為題發文表示，龐培歐表示「台灣從來就不是中國的一部分」，這是雷根政府制定對台政策時就已承認的對台政策。不過2004年10月26日媒體報導美國國務卿鮑爾接受專訪時表示，「世界上只有一個中國，台灣不是獨立的台灣不享有一個國家的主權，這依然是我們堅定的政策。」

陳水扁說，龐培歐與鮑爾都是共和黨政府的國務卿，談到美國對台政策，看是矛盾實際上並沒有。

他說，AIT台北辦事處前處長楊甦棣2007年6月26日代表美國政府，在總統府跟他重申美國的立場：

一、美國「全面拒絕中華人民共和國宣稱台灣為其一部分」的主張。

二、聯合國秘書長潘基文銓釋1971年2758號決議文把台灣視為中國的一部分，美國表達不接受的立場「因為對美國而言,台灣地位問題仍然是懸而未決的」。

陳水扁說，龐培歐說的是前者，鮑爾說的是後者。龐佩奥沒說的是，台灣是否為主權國家？

美國 台灣 龐培歐

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