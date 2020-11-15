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黑白集／龐培歐「賞味期」倒數 蔡英文政府可別埋單

黑白集
美國國務卿龐培歐一席「台灣從來就不是中國一部分」的談話，攪動美中台三邊關係。（路透資料照片）
美國國務卿龐培歐一席「台灣從來就不是中國一部分」的談話，攪動美中台三邊關係。（路透資料照片）

美國國務卿龐培歐說「台灣不是中國的一部分」，挑戰美國一中政策。但他表示這是自雷根政府時就承認的對台政策，則被專家看破，因為美國對台政策是在尼克森時代制定，並且從未對台灣是不是中國的一部分表態，龐培歐的錯誤陳述，可予忽略。

兩岸政府反應自然大異其趣，台灣連忙稱謝，但謹慎強調中華民國是主權獨立國家，並未直白回應龐培歐的說法。大陸則痛批龐培歐顛倒黑白，損害台海和平穩定，而原對美國大選結果遲未表態，現在也公開祝賀白登當選，擺明要忽略川普和龐培歐了。

龐培歐任內重拾冷戰思維，把美中推向新冷戰；他區別「中國」與「中共」，卻不知「中國」還有政治中國、文化中國、歷史中國…等等複雜的意義。如果龐培歐說「台灣不是中共的一部分」，應可獲得多數台灣人民的共鳴，大陸也難有著力點，甚至白登只怕也得拿香跟拜。

但龐培歐強調「把話說正確很重要」，因此他自認正確的錯誤陳述，是不諳美國對台政策所致，或是刻意布設一場政治豪賭的「龐氏騙局」？

龐培歐談話看似對台釋善意，然他僅剩兩個月「賞味期」，台灣恐須深思會不會淪為川普拚翻盤、龐培歐拚政治資本的籌碼？與其再次「全押」，台灣好好欣賞美國看守政府的落日餘暉即可！

龐培歐 台灣 中國

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