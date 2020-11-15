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總統府回應龐培歐 「四個字」引發獨派痛批

台灣新聞組／綜合15日電
美國國務卿龐培歐指「台灣從來就不是中國的一部分」；行政院長蘇貞昌（左）14日在嘉義縣受訪時，感謝龐培歐講出事實。（記者魯永明／攝影）
美國國務卿龐培歐指「台灣從來就不是中國的一部分」；行政院長蘇貞昌（左）14日在嘉義縣受訪時，感謝龐培歐講出事實。（記者魯永明／攝影）

美國國務卿龐培歐日前表示，「台灣從來就不是中國的一部分」；總統府回應，「中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實」，卻引發獨派人士不滿，質疑龐培歐都稱「台灣」了，府方為何自我設限稱「中華民國」。

美國國務卿龐培歐日前接受電台專訪時表示，「把話說正確很重要，台灣從來就不是中國的一部分」。他說，雷根政府制定對台政策時就已承認(recognize)此事，美國已經堅守了35年，兩黨都依循，也是跨黨派的事實。

自由台灣黨創黨黨主席蔡丁貴臉書表示，民進黨政權這個時候就不要出來再胡說八道了，沒有台灣人會當你們是啞巴。蔡說，龐培歐講的是台灣與台灣人民，民進黨政權不要再亂講話，更稱「蔡英文總統將來要概括承受歷史的批判」。

台灣民意基金會董事長游盈隆也在臉書表示，龐培歐所言是近75年來美國政府現任最高決策者之一的宣示，意義何其重大，但蔡政府卻表現出諱莫如深的詭譎態度，是出奇冷靜、麻木不仁，或另有不足為外人道的想法？

來源：聯合影音網

另外，針對龐培歐的發言，行政院長蘇貞昌與總統府回應的基調也不同。蘇貞昌說，感謝龐培歐講出事實，這個事實在過去是事實、現在是事實，在未來所有2300萬台灣人，也一定會為了維護國家主權，保護國人安全，台灣不是中國一部分，繼續堅持奮鬥，同時也感謝美國在這段時間讓國際知道整個事實。

台灣 龐培歐 美國

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