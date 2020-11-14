新聞評論／龐培歐「驚句」重彈冷戰老調 台灣別得意忘形

1982年美國總統雷根簽署817公報，1984年他偕妻子訪問北京，與鄧小平合影。（美聯社）

美國 國務卿龐培歐 在川普政府下台前兩個月，說出台灣 不是中國的一部分，雷根政府制訂對台政策時就已承認此事。龐培歐這段話，偏離了美國自1972年上海公報以來的立場，龐培歐此番談話若在尋常時候，極可能掀起巨浪般外交爭議，將美國更深地捲入兩岸紛爭，讓美國外交淪入冷戰窠臼，陷於被動。

若按龐培歐說法，雷根政府承認台灣不是中國的一部分。既然如此，雷根就該兌現1980年競選期間的主張，與中華民國恢復邦交，但雷根沒有這樣做，雷根仍然不願挑戰北京的主張。

雷根政府的對台六項保證，謹守兩岸問題由兩岸共同解決，美國不介入立場。雖然其中表達美國未改變關於台灣主權的立場，但這不表示美國對台灣前途有任何具體表態。

1980年美國主辦冬季奧運，美國務院主動向國際奧委會要求通過禁止中華民國在冬奧比賽期間使用任何有主權象徵的國旗、國歌、國號，這不僅是國際奧會決定，後來雷根政府依然奉行，不允許使用具有中華民國主權象徵的國旗、國歌、國號至今。

美國政府的管制顯然與龐培歐所說不同，若台灣不是中國的一部分，在台灣的中華民國，為何美國不能承認其主權，不能允許台灣駐美單位懸掛國旗、改為大使館，台灣駐美代表為何不能是大使的地位，為何不能到白宮請見美國總統。

美方如龐培歐所言，不認為台灣是中國的一部分，但也沒有挑戰北京的一個中國，反而處處遷就，豈不怪哉。

誠如喜萊莉柯林頓的批評，龐培歐使用過時的冷戰思維，處理對北京與莫斯科的關係。龐培歐把2020年的北京與莫斯科，當成是1950年的冷戰蘇聯，但其實早已時空轉換。

龐培歐的台灣不屬於中國的談話，即有回到冷戰的老套路，1950年代到1970年代的20年間，台北與華府簽有共同防禦條約，其目的除了牽制蔣中正反攻大陸，另一方面不使台灣為中共占領，即是華府不認可北京控制台灣。

重提冷戰老調，就能解決美中目前面臨的許多矛盾嗎？未必，將台灣問題捲進美中矛盾，不會讓華府有更大空間，反而使問題複雜，讓華府陷入被動，北京國家統一立場明確，從未變更，龐培歐卻漸陷入兩岸關係泥淖。

龐培歐以為將北京逼入牆角，其實是讓美國進一步捲入兩岸紛爭，一旦鬧到魚死網破，美國未必有利可圖，台灣也可能遭禍。

龐培歐任期剩兩個月，無視美國50年來的穩健政策，這種走偏鋒的投機行徑，暗藏許多風險與危機，台灣還是別得意忘形。