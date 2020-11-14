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「台灣不是中國一部分」龐培歐打台灣牌 學者：刷存在感

台灣新聞組／綜合14日電
美國國務卿龐培歐的「台灣不是中國一部分」說法引發關注。（路透）
美國國務卿龐培歐的「台灣不是中國一部分」說法引發關注。（路透）

美國國務卿龐培歐的「台灣不是中國一部分」說法引發關注，兩岸學者解讀大不同，台灣學者認為龐培歐是刷存在感、凸顯美中的一個中國原則歧異；大陸涉台學者則稱龐培歐之說是為自己累積政治資本，台灣要小心駛得萬年船。

淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山表示，龐培歐近來許多動作是在刷存在感，包括這次台美高層經濟對話，美國的政策應以三公報為主。龐培歐這麼說，可能與美國希望維繫老大地位有關，但他已是即將卸任之人，說什麼無關緊要。

海基會前董事長洪奇昌認為，龐培歐這一句話的意思，說出了美國共和黨成員中一部分人的想法，也就是台灣不是中華人民共和國的一部分。這是美國的一個中國政策，與中國大陸的一個中國原則的差距與歧異。

洪奇昌說，雷根對台做了六項保證，龐培歐可能認為，六項保證形同認定台灣是一個有別於中國大陸的實體，不是中國的一部分。

熟悉台美關係的綠營人士指出，中國的一中原則認為，美國承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府。不過，美國長期的一中政策，雖認為中華人民共和國是中國唯一合法政府，也認知（acknowledge）中國的立場，但從未承認或接受，台灣是中國的一部分。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣表示，龐培歐在任期內最後階段如此瘋狂地打台灣牌，說出如此沒有根據的話來，是嚴重不負責任的，從某種意義上說是信口胡說。

李振廣表示，龐培歐如此強打台灣牌，顯然有政治意圖，想把台海搞得不得安寧，繼續通過打台灣牌贏得美國國內保守勢力的欣賞和支持，為自己累積政治資本。

李振廣認為，龐培歐打台灣牌吊足了民進黨當局的胃口，但這些對台灣究竟是好事還是壞事，恐怕需要好好思量。今年9月以來民進黨當局面臨或感受到大陸的軍事與安全壓力，若繼續配合龐培歐的瘋狂演出，最終對台灣沒有什麼好果子吃。建議民進黨當局別被龐培歐的虛情假意搞昏頭，還是小心駛得萬年船。

至於龐培歐會不會再有驚人之舉？李振廣說，不能排除各種可能性，美國政府已經處於過渡階段，龐培歐無權做出重大的出格動作，但龐培歐在台灣問題上所顯示出來的偏執與頑固，表明他再做出任何驚人動作還是有可能的。

龐培歐 台灣 中國

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