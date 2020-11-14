政策成形恐需數月…白登對台政策 就職演說見端倪

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲日前表示，白登（圖）的對台政策成形要「以月起跳，不是周，甚至可能要幾個月」。(路透)

美國 新總統當選人白登 未來將採取何種對台政策，受各方關注。美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲日前表示，白登交接重點為優先重建政府決策過程而非政策實質，且上任後國內有許多僵局待解，他認為對台政策成形要「以月起跳，不是周，甚至可能要幾個月，我能給的建議就是保持耐性。」

卜睿哲表示，可以從白登的就職演說尋找線索，因為白登屆時將大致說明其外交和安全政策，觀察白登提名的官員，也可了解政策方向；舉例來說，他就很好奇白登的貿易代表如何回應與台灣 的雙邊貿易協議。

另外，卜睿哲說，白登1979年擔任參議員時，投票支持台灣關係法；包括對台灣在內，中國大陸都是野心勃勃，無論是白登或是他的顧問，無人對其懷抱天真態度，他們重視民主，對台灣的民主制度充滿敬意，「因此，在台灣的朋友們需要保持耐心，也可以保持信心。」

華府智庫「新美國安全中心」研究員塞耶茲表示，美國的對中與對台政策，都可從白登提名的官員接受國會審查時來觀察，他認為參議員們會更關注這些議題。

塞耶茲表示，相較川普政府處理台灣議題的高調和熱烈，他認為白登更可能回到前朝的「自然」模式，例如國務院定期推文、亞太助卿到智庫演講等等；另外，他認為軍售可能會減少，這並非政治考量，因台灣目前就未來五、六年的軍售做出一系列承諾，已經決定要買了。

駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

蕭美琴：跟美兩黨交朋友

美國大選後，對於未來的美台關係，中華民國駐美代表蕭美琴昨表示，目前與兩黨接觸都非常順利；談到台灣很多民眾對於白登當選感到不安，她說，了解民眾有個人喜好，但政府長期以來是跟兩黨交朋友，「希望所有鄉親都做台灣外交後盾，支持與美國的經濟關係、安全合作及許多國際組織的合作關係。」

蕭美琴還說，20日將在華府舉行的台美經濟繁榮夥伴對話，兩黨都很重視，美對台軍售也不會隨政黨輪替改變，目前的了解是，台美各種國防軍事合作，廣受各黨支持。