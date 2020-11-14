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歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

新聞評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

聯合報社論
蔡英文政府過去四年的政策方針與川普政府緊密相連。（本報資料照片）
蔡英文政府過去四年的政策方針與川普政府緊密相連。（本報資料照片）

美國總統大選結束，民粹野火不僅焚燒合眾國民主體制，還燎原台灣社會。政學菁英對美中台關係各式預測如天壤之別，透露對台灣前途的不確定感；網路義和團則儼然「第51州」選民，出征在台協會，還討伐總統府接受白登當選是「忘恩負義」。這些焦慮感折射出一個躲藏在川普信仰之後的脆弱政權；當川普行情結束，蔡政府的信心危機才正要開始。

過往美中台關係，多次因美中靠攏，使台灣油生被出賣的危機感，但均不若此次反應激烈；為何台灣民主化30多年，民意會走向川普崇拜，甚至到認同混亂的程度？川普政府固然是近來對台最友善的美國政府，川普本人更是唯一鼓勵兩岸對抗的美國總統，若非這層前提，蔡政府無法推動親美反中的國家路線，也因此，若干民眾心中的抗中英雄是川普，而不是小英；原本相信中國將被美國制伏的民意，不只憂心白登路線，更疑慮蔡政府要改弦易轍。

執政黨過度投注川普政府，享受政治紅利，渾然忘卻政黨政治的責任與分際，連人民健康都送給白宮成為工具，川普敗選，要人民如何不起「押錯邊」的質疑？為鞏固民心，將美國陸戰隊來台授課招搖大內宣，引來美國防部否認，更增民間猜疑。

蔡總統在民進黨中常會要求「別再賭了」，但早在2018年地方選舉敗選後，就將連任和國家前途投入川普抗中的政治賭局。輸掉大半江山的蔡政府，只靠辣嗆習近平「一國兩制台灣方案」，不足以重獲人民信任。她在川普發動科技戰前夕，主動向美輸誠，「台灣站在抵禦中國擴張最前線」，台美應加強討論「反制戰術」；並在總統初選時，對支持者喊話「台灣站在對抗中國最前線，美國會給予最大支持」。

蔡政府連任成功，更企圖藉川普選戰加碼投注，不只是開放萊豬報答，更以重建產業鏈、經貿脫鉤中國提高賭注。但美選結果豬羊變色，利用川普脫離「一個中國」的國家戰略面臨考驗；即便仍在掙扎向「第二任川普政府」過渡的國務卿龐培歐，宣布台美即將經濟對話，甚至打破美國政策稱「台灣不是中國的一部分」，總統府忙不迭稱謝，但白登上台後還會走川普的新冷戰路線嗎？

反中是民進黨提款機，但川普光環才是蔡政府左右民意的籌碼。單憑一句「現在是美台關係最好時刻」，蔡政府從兩岸國防、經濟產業到民生食安，無不以華府馬首是瞻，理直氣壯輾壓民主，甚至在強迫產業鏈選邊、天價軍售、無條件萊豬進口等爭議裡，將「質疑政府」等同「反美」，恫嚇在野黨噤聲。

川普政府反中，讓蔡政府在新冷戰裡找到「國際地位」，說服人民相信政府相信黨，威武完勝兩蔣李扁馬。府院利用國家資源大內宣造神，但川普光環褪去，蔡政府也開始面臨新的國際現實，不能只靠喊「美國兩黨都反中」來壯膽。

蘇內閣在疫情吃緊之際，高舉國債大撒幣，若干法定會議都不開。在蘇揆酷吏形象背後，內閣從治安、食安乃至交通、就業皆失能落漆，而他在連串謊言被戳穿後，竟對人民嗆聲「不能享受防疫成果，還要罵政府」。更諷刺的是，獲得國際肯定治理能力的蔡總統，其實對此內閣束手無策。

人民無論立場都心知肚明，蔡政府過去四年的國家大政方針與川普政府緊密相連，也清楚這個親美政權，以川普政府為反中政策的靠山。台灣的危機何止兩岸如何安度川普頑抗、龐培歐盲動的70多天，更在於對外過度傾斜，對內治國失能，又充滿接班黨爭的執政團隊。

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