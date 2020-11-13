冷眼集／陳建仁先前痛批WHO 台灣遭拒不意外

世界衛生組織秘書長譚德塞。 （路透資料照片）

世衛組織（WHO ）是全球公衛協調平台，每年5月的世衛大會（WHA）則是WHO最高權力機構，今年受新冠疫情影響，延後到11月以視訊方式復會六天，但第二天會議時台灣 即「撞牆」，大會禁止討論觀察員問題，台灣等於提前打包回家。

第二天會議原本十餘個友台國家要接力發言，聲援台灣能以觀察員身分受邀出席WHA，但第二位才剛發言就遭到卡掉畫面，會議主席並明言不希望再有不在議程的觀察員話題發言，於是台灣既沒希望加入WHO，也沒機會以觀察員身分參與WHA。照今年局面看來，往後想參與更難。

今年以不堪局面收場其實並不冤枉，甚至有些咎由自取。3月疫情猛爆時，陳建仁多次推文或受訪時痛批WHO，指其「成事不足、敗事有餘」，批評WHO秘書長譚德塞 專業能力不夠；不但三不五時重批，甚且疾言厲色；加上當時美國猛批WHO，台灣成了打WHO的重砲手，氣得譚德塞開記者會痛罵台灣三分鐘，蔡總統強硬回嗆讓局面更僵。

陳建仁當時可能沒想過他的身分是「中華民國副總統」，那些嚴厲的批評WHO難道不認為是中華民國對WHO不友善的態度？陳建仁應也沒想過會重提加入WHO，以及還有想受邀出席WHA的念頭？前面痛快淋漓的罵WHO，之後卻低聲下氣表達參與相關全球公衛活動的意願，這豈不顯得矯情？國家副元首不計後果的恣意發言，後遺症要台灣承擔，未免思慮欠周。

再者，綠營真的想參加WHA貢獻防疫心得嗎？恐怕綠營支持者都說不準。2009年國民黨執政時葉金川是衛生署長，率團首度以觀察員身分赴日內瓦出席WHA，當時綠營人士竟衝進WHA羞辱葉金川，指他「賣台…」，這當然不是公衛語言，是不折不扣的政治攻詰。

陳建仁副總統卸任後回到中研院，偶爾仍以公衛大老、院士、騎士等高貴身分發表防疫意見，此刻屬言論自由，不再有「中華民國副總統」特定身分的限制，只是不知他是否察覺卸任前重批WHO影響有多大？不難預見之後台灣的國際處境有很多苦頭吃。