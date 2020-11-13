我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

冷眼集／陳建仁先前痛批WHO 台灣遭拒不意外

重磅快評
世界衛生組織秘書長譚德塞。 （路透資料照片）
世界衛生組織秘書長譚德塞。 （路透資料照片）

世衛組織（WHO）是全球公衛協調平台，每年5月的世衛大會（WHA）則是WHO最高權力機構，今年受新冠疫情影響，延後到11月以視訊方式復會六天，但第二天會議時台灣即「撞牆」，大會禁止討論觀察員問題，台灣等於提前打包回家。

第二天會議原本十餘個友台國家要接力發言，聲援台灣能以觀察員身分受邀出席WHA，但第二位才剛發言就遭到卡掉畫面，會議主席並明言不希望再有不在議程的觀察員話題發言，於是台灣既沒希望加入WHO，也沒機會以觀察員身分參與WHA。照今年局面看來，往後想參與更難。

今年以不堪局面收場其實並不冤枉，甚至有些咎由自取。3月疫情猛爆時，陳建仁多次推文或受訪時痛批WHO，指其「成事不足、敗事有餘」，批評WHO秘書長譚德塞專業能力不夠；不但三不五時重批，甚且疾言厲色；加上當時美國猛批WHO，台灣成了打WHO的重砲手，氣得譚德塞開記者會痛罵台灣三分鐘，蔡總統強硬回嗆讓局面更僵。

陳建仁當時可能沒想過他的身分是「中華民國副總統」，那些嚴厲的批評WHO難道不認為是中華民國對WHO不友善的態度？陳建仁應也沒想過會重提加入WHO，以及還有想受邀出席WHA的念頭？前面痛快淋漓的罵WHO，之後卻低聲下氣表達參與相關全球公衛活動的意願，這豈不顯得矯情？國家副元首不計後果的恣意發言，後遺症要台灣承擔，未免思慮欠周。

再者，綠營真的想參加WHA貢獻防疫心得嗎？恐怕綠營支持者都說不準。2009年國民黨執政時葉金川是衛生署長，率團首度以觀察員身分赴日內瓦出席WHA，當時綠營人士竟衝進WHA羞辱葉金川，指他「賣台…」，這當然不是公衛語言，是不折不扣的政治攻詰。

陳建仁副總統卸任後回到中研院，偶爾仍以公衛大老、院士、騎士等高貴身分發表防疫意見，此刻屬言論自由，不再有「中華民國副總統」特定身分的限制，只是不知他是否察覺卸任前重批WHO影響有多大？不難預見之後台灣的國際處境有很多苦頭吃。

WHO 台灣 譚德塞

上一則

白登認釣魚台屬日 北京反彈 兩岸網友炸鍋

延伸閱讀

WHO：新冠疫情沒趨緩 仍須提高警覺

WHO：新冠疫情沒趨緩 仍須提高警覺
友邦WHA發言挺台 遭主席制止

友邦WHA發言挺台 遭主席制止
白登當選 譚德塞發文：期待與您的團隊合作

白登當選 譚德塞發文：期待與您的團隊合作
歐洲逾600議員聯名致函譚德塞 挺台參與WHA

歐洲逾600議員聯名致函譚德塞 挺台參與WHA

熱門新聞

總統大選持續開票，原本初期氣勢較好的川普有逐漸被白登逆轉跡象。Getty Images

白登逆轉中！獨派急忙從「天佑台灣」變「一個災難」

2020-11-05 16:33
張毅（左）和楊惠姍成立「琉璃工房」，將雕刻品推廣到全世界。（本報資料照片）

張毅病逝 當年三角戀化煙雨 光陰讓他與前妻關係昇華

2020-11-02 02:25
駐美代表蕭美琴。(資料照，華盛頓記者張文馨／攝影)

蕭美琴與民主黨不熟？涉外人士揭露秘辛

2020-11-05 17:15
王令麟（中）強調，蔡咪咪（左）是永遠的至親家人。圖為2003年蔡咪咪與婆婆陳佩芳（右），陪王令麟受頒輔大名譽博士。（翻攝自王令麟部落格）

滯美分隔13年 蔡咪咪訴離王令麟 「沒要求財產」

2020-11-04 02:28
白登與賀錦麗發表勝選演說。Getty Images

即時短評／美國大選：一場台灣人恐中的自我探索

2020-11-08 11:48
馬英九總統與台方代表出席「馬習會」後記者會。（記者林澔一／攝影）

陸委會前主委揭內幕：為了「四個字」 馬習會險破局

2020-11-07 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋