白登認釣魚台屬日 北京反彈 兩岸網友炸鍋

白登12日表態同意釣魚台列嶼是美日安保條約適用範圍，引起北京反彈。(本報資料照片)

日本 首相菅義偉昨天與美國總統當選人白登 舉行首次電話會談時，白登表明同意釣魚台 列嶼是美日安全保障條約第5條適用範圍；等於承認釣魚台列嶼目前屬於日本管轄範圍。白登的說法引起北京反彈。

陸媒環球時報即在微博發聲明，堅決反對日美相關言論，強調釣魚台屬中國領土，無論任何人說什麼都無法改變事實。環球時報還向日美喊話，要求停止發表錯誤言論，以免使有關問題複雜化，給地區和平穩定帶來消極影響。

對此大陸網友表示，「美國總統沒一個好東西」、「這個偽君子還是撕下面具了」，也有人劍指台灣，表明「先收回台灣，下一步就是釣魚島」、「只要解放台灣島，釣魚島也不是問題」。台灣網友則關心釣魚台主權，「釣魚台真的免費送日本了」、「一上台果然馬上賣台」，不過也有網友表示，釣魚台本就屬於日本，並無爭議。

中央社報導，白登日前宣布勝選，菅義偉昨天在電話中恭賀白登將擔任美國總統及其搭檔賀錦麗將成為美國第一位女性副總統。電話會談後，菅義偉對媒體表示，對於釣魚台列嶼適用日美安全保障條約第5條一事，白登表示認同，並說期待加強美日同盟共同合作，讓印度太平洋地區實現和平與安定。

日本產經新聞報導，白登在電話會談中同意釣魚台列嶼是安保條約適用範圍，這讓日本政府覺得這場電話會談有「成果」，是一場很有意義的電話會談。原因是有美國民主黨派的外交專家主張如果釣魚台有緊急況狀時美軍應避免介入，引起日本的不安，白登昨天的說法讓日本消弭了不安。

對於白登的說法，中國外交部發言人汪文斌昨天在例行記者會上表示反彈。他說：「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，美日安保條約是冷戰的產物，不應損害第三方的利益，更不應危害地區的和平與穩定。」

菅義偉昨天在電話會談中對白登表示，日本周邊環境趨於嚴峻，美日同盟對於日本周邊地區及國際社會的和平與繁榮是不可或缺的。美日同盟關係有必要加強，為了實現自由且開放的印度太平洋（構想），希望美日加強合作。

日本讀賣新聞報導，中國認為使用到「印度太平洋」這幾個文字的構想是美國、日本、澳洲、印度等國企圖築起圍堵中國的網子，反對這些國家在印太地區展開安保合作。