進口美牛查廠像「訪問」 5年僅查18家 小廠未查風險更高

進口美牛邊境查驗直直落

蔡政府不只開放萊豬進口，也同步開放30月齡美牛，高風險的高齡牛隻明年起也能入關，源頭查廠更顯重要。本報調查發現，2014年到2018年間的美牛查廠報告，5年來86家只查18家，僅占比20.9%，重複查廠率則高達五成。曾參與查廠的專家說，若無法打破交通、經費等限制，查廠充其量僅是「訪問」，許多小廠未查恐增風險。

本報系調查發現，18家中重複被查兩次廠家集中在四大業者，分別為Cargill Meat、National Beef Packing、Swift Beef、Tyson Fresh Meats。整體來看，5年間僅查8家不同的公司。

台大獸醫專業學院教授周晉澄表示，台灣 多次查核的工廠以出口量大的業者為主，因為這些廠同時也大量輸出到其他國家，問題其實不大，小廠的風險反而會被疏忽；查核上應該要有一定的抽樣比率，可顧及不同規模的工廠，甚至是從未被查核過的工廠，這類的比率一定要提高。

曾多次赴美查廠的農委會防檢局組長周曉梅表示，報告中重複查廠的問題，其實是赴美團隊經檢討後給予下次查廠團隊的建議，每次查廠皆有經費及時間、交通的限制，導致查廠會局限在幾個州別，無法東西岸同時跑，並非是小廠不查。

周晉澄過去曾配合幾次源頭查廠，主要是針對系統性安全衛生查核，牧場、飼料廠與屠宰場是由輸出國事先安排，查核前須先提供相關資料。查訪團在訪查後會出一份報告，經專家會議認可後，由衛福部、經濟部等跨部會整合討論，是否同意對方進口。若台灣查廠重複率高，還可能要配合美方的話，查廠的意義就不大，充其量只能算「訪問」而已。

周曉梅說，不清楚源頭查廠是否由對方國家安排，但開放後的查廠都是台灣自行挑選，大多是依進口量大、稽查曾有缺失方面著手；未來開放全齡美牛，查廠方式將大幅調整，而進口豬肉的查廠重點恐需放在萊劑，不該著重在屠宰場、應是在牧場，才有辦法得知飼料添加物的使用。

報告也發現，查廠標準皆以輸台牛肉的占比為依據。但從2014年到2018年，查廠占美牛輸台的比率有逐年減少趨勢，2014年查廠占前年度的38.5%、2015年是53.72%，但2016年占34%，隔年再降至29.47%，2018年只剩27.4%。