放萊豬顫抖影片挨告 藍：農委會不道歉撤告就反告汙衊

國民黨臉書10日貼出2015年美豬疑似吃含萊克多巴胺飼料後抽搐影片，遭農委會依社會秩序維護法移送中正分局偵辦散布假消息。國民黨團總召林為洲12日嗆，若農委會不撤告、道歉，將反提告農委會汙衊，並罷審農委會與防檢局預算。圖右後方為農委會主委陳吉仲、左一為國民黨主席江啟臣。(記者周志豪／攝影)

國民黨 臉書前天貼出2015年美豬疑似吃含萊克多巴胺飼料後抽搐影片，遭農委會依社會秩序維護法移送中正分局偵辦散布假消息。國民黨團總召林為洲今嗆，若農委會不撤告、道歉，將反提告農委會汙衊，並罷審農委會與防檢局預算 。

林為洲表示，影片拍攝於2015年美國 明尼蘇達州一家名為QPP公司的豬肉養殖場與屠宰場，因為那時中國大陸要進口豬肉去查廠，結果這個廠被拍這支影片後，沒有通過查廠，中國大陸就沒有讓這個屠宰場養殖或屠宰的美豬進口。

林為洲說，在美國有沒有含萊劑的豬隻屠宰與養殖場是分開的，影片中的這家屠宰場與養豬場所處理的美豬都是有含萊劑飼料養的；我國若要開放吃萊劑飼料的美豬進口，將來可能會進到這家養豬場、屠宰場的豬肉。

林為洲指出，影片是確實拍攝到的，不是假的，也沒有經過變造，哪有違反社維法？國民黨把這個影片放出來是要提出警示，但農委會防檢局「吃飽太閒」，膝蓋反應，一看到那個影片竟然不查證就說是假的，要提告國民黨粉絲專頁。

林為洲批評，防檢局告的莫名其妙，現在不認錯還要硬坳，「你叫我們下架就下架？在野黨也是你們管的？」國民黨臉書不可能下架影片，還要求農委會與防檢局要撤告道歉，否則將反提告對國民黨汙衊，全面抵制農委會與防檢局預算。

國民黨立委賴士葆則認為，陳吉仲要告國民黨請自己出錢，農委會怎麼拿公帑、納稅人的錢來告在野黨，全世界民主國家沒有這樣做的，這是獨裁國家的獨裁行為又一樁。

對於農委會解釋，影片中豬肉反應可能不是因為吃到萊劑。林為洲說，有沒有關這大家可以各自解讀，尊重大家政策辯論，「各自解釋我接受」，但農委會告國民黨這件事情就是告錯了，「我又沒有變造、假造？」事實就是這樣。

林為洲也質疑，陳吉仲昨天曾說吃萊劑飼料的豬，只有「少部分」的豬會有這種現象（如影片反應），那不就是承認了？國民黨放的影片就是「那一部分」，這有什麼告假訊息？哪裏違反社維法？