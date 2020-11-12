國民黨貼萊豬顫抖片 陳吉仲批移花接木：不下架就送辦

國民黨立委10月扛出道具豬反對萊豬進口。（中央社）

國民黨 前天在臉書 發布一段22秒影片，畫面中豬隻不斷顫抖、情緒躁動，指瘦肉精讓豬隻出現副作用。農委會防檢局昨表示，該影片來自美國 探討豬隻屠宰流程，內容未提及瘦肉精，已依據散布謠言將「國民黨臉書」簽文移送中正二分局。農委會主委陳吉仲今受訪說，該影片百分之百為移花接木、不實報導，呼籲國民黨立即下架，否則將以社會秩序維護法移交警政單位。

來源：聯合影音網

防檢局指出，依據社會秩序維護法，散布謠言足以影響公共安寧者，處三日以下拘留或台幣3萬元以下罰鍰，國民黨臉書影片指豬隻四肢顫抖、情緒激動，是食用萊劑飼料的症狀，但該影片原始來源為美國動物組織用於探討豬隻屠宰流程，國民黨自行搭配不實文字與旁白涉及誤導，造成社會恐慌。

農委會主委陳吉仲表示，網路流傳不實的豬隻顫抖影片，若有相關問題應詢問獸醫，且「大家看到這樣的影片，Google一下萊克多巴胺英文」，就可以看到全球很多文獻，使用萊劑會出現問題的只有少數。

國民黨昨反駁，該影片引用自國際動保團體所發布，非國民黨自製，陳吉仲難道是質疑國際動保團體公信力？陳吉仲刻意拿網路上不實的小豬顫抖影片來類比國民黨所引用的真實影片，根本是蓄意混淆視聽。

國民黨說明，臉書所發布影片，原始出處為動物展望組織於2015年11月11日在YouTube上公布之影片；若防檢局認為是假消息，請用專業告訴民眾哪個部分是假的？

國民黨指出，萊豬拍攝畫面係於美國明尼蘇達州，根據路透報導，該屠宰場豬隻係使用萊克多巴胺，影片內容全屬事實；此外，影片中萊克多巴胺引發副作用之畫面，也曾由台灣非政府組織「台灣動物社會研究會」引用。

衛福部國民健康署前署長邱淑媞說，重點不是影片來源，而是影片中副作用是否為真；影片內容呈現豬隻副作用，國際廣為周知，美食藥署曾生氣表達是藥廠隱匿豬隻藥物使用副作用，豬使用萊劑後會心跳加快、易怒、發抖、嘔吐等，人體試驗也出現心跳過快的副作用。