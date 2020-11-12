萊豬牛進口標示有用？ 揭3大管理漏洞

桃園興國市場肉販業者經桃園衛生局稽查員輔導後，現場貼上產地標示。（記者林俊良／攝影）

萊劑進口豬和全齡美牛明年元旦進口，民眾有說「不」的機會嗎？本報系採訪團隊歷時一個多月走訪北中南五縣市傳統市場、小吃攤和大賣場，由肉品源頭追蹤到末端銷售供應鏈，發現「產地標示易造假、稽查人力不足、食藥署食品登錄系統只能管2%業者」等三大漏洞。政府高舉「全面標示」旗號，讓民眾自行選擇，忽略系統性管理風險，恐讓問題肉品流入市面，引發食安危機。

走進路邊熱炒店，牆面上「本店使用澳洲 牛肉」貼紙已然泛黃，上頭還標示「行政院衛生署」字樣，年代久遠。

政府用產地標示把關肉品安全並非頭一遭，八年前開放30月齡以下萊劑美牛也出此策略。但據調查，肉品從進口到銷售，每一環都有造假風險，資深稽查員透露，上游進口商到中游盤商可能在分裝、供貨時出包，拆Ａ國補Ｂ國，混裝騙下游。

下游食品販售業者，很少因更換肉品來源而同步換產地貼紙，也沒有向上游索取、核對產地證明習慣，常常一張貼到底，容易有造假空間，標示淪為參考，民眾根本沒有選擇權。

業者標示確不確實要仰賴地方稽查能力，但台灣 食安管理人力不足。監察院八年前曾調查過，但這幾年人力不增反減，全台稽查人力600多人，較五年前少了快20人。據推估，此次開放影響的食品業者超過30萬家，但稽查人力卻短少。

雲林縣政府衛生局副局長張翌君大嘆，只能先從長青食堂、學校等高風險場所開始把關，至於廣大的外食攤商，再說。

人力不足，稽查就容易不到位。數據顯示，五年來政府查牛肉標示違規只有12件，而且清一色都是「沒貼標示」，沒有「標示不實」案例。稽查員出門一天可能查數十家，有些店家不見得能馬上拿出產地證明文件，為了達標流於形式，「有貼（標示）就過關」，至於是否正確，也再說。

標示是食安管理最後一關，台灣走過大小食安風暴 ，汲取國際食安管理智慧，早已確立「源頭管理」才能正本清源。但此次開放，政府鮮少說明如何在源頭擋下萊劑超標的問題肉品。

監察院報告即指出，食藥署的食品追溯系統問題百出，全台登錄業者只有2%，監察委員田秋堇指出，更關鍵的是查核人力不足，很難約束業者如實登錄，無法在食安事件爆發前發揮風險預測、預警功用。

目前全台肉品進口商、加工廠有納管的僅1200家，數十萬家中小型肉商、攤商都沒納管，平常進出貨仰賴紙本收據，「今天開、明天丟」讓地方政府頭疼，明年進口肉品開始流竄，追流向鐵定困難重重。