國台辦：為台灣民眾施打大陸疫苗妥善安排

在大陸的台灣民眾將有機會施打大陸新冠疫苗。圖為大陸一款已進入三期臨床試驗的新冠滅活疫苗。（新華網）

進入冬季，全球新冠肺炎疫情愈形嚴重，目前中國 大陸研發的新冠疫苗 進展順利，大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日在例行記者會中表示，大陸將會為台灣 民眾施打大陸疫苗做出妥善安排。台灣疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，「中國疫苗怎麼打，沒辦法去限制」。

大陸目前有四款新冠疫苗進入三期臨床實驗，包括三款滅活疫苗、一款腺病毒載體疫苗，且已有數萬人施打，包括海外試驗對象與大陸優先保障人員，根據各研發單位報告尚無明顯不良反應。

11日上午在國台辦例行記者會上，媒體問到在大陸台灣民眾未來能否施打、如何施打大陸新冠疫苗？朱鳳蓮表示，「台灣同胞也是我們的同胞，大陸會持續跟進了解，做出妥善安排。」

陳時中昨天指出，台灣對外參與COVAX全球新冠疫苗計畫，對內則鼓勵促進國產疫苗第二期收案，並持續與多家疫苗廠商談判接觸，但礙於法規，仍不允許「中國製」疫苗入境。至於台灣人是否可去中國大陸施打疫苗？陳說，「中國疫苗怎麼打，沒辦法去限制」。

學者預估，距離第一批疫苗核准、製造、接種，至少要等上四個月。公衛學者彭思敏說，現在新冠疫苗已被預訂超過114億劑，數量最高的COVAX被預定35億劑，其次是賽諾菲／葛蘭素史克約20億劑、其他廠牌約18億劑、輝瑞疫苗約16億劑，嬌生約15億劑，美國莫德納約10億劑。但「疫苗分配仍是大難題」，根據過去經驗，東南亞各國疫苗分配量常是敬陪末座，台灣接種時程可能得更久。