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無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

黑白集／選前黑白登共諜 選後甩鍋又裝熟

黑白集
台灣有許多川普的支持者。(取材自臉書)
台灣有許多川普的支持者。(取材自臉書)

美選大勢底定，各國同感鬆了一口氣，台灣卻出現「白登恐慌」。選前，蔡政府遭「華盛頓郵報」點名偏袒共和黨，立馬開國安會自清沒選邊；選後，則忙著與出征在台協會及黑白登的川粉切割，甚至乾脆指控瘋狂川粉是境外機器人，而批評政府押錯寶的則是親中勢力。這等甩鍋本事，顯示民進黨政府和川普很神似，壞事都推給中共與政敵。

綠營「白登恐慌」，不只對川普畫清界線，還急與白宮新主攀親帶故。蘇貞昌的「蔡總統致電白登」，吹牛裝熟，立刻被戳破。更令人稱奇的是，府方翻出白登1月祝賀小英連任的推文，暗示雙方早有淵源，卻也證實華郵報導：白登雖贏得民主黨初選，但外交部看他連參議員都不如，連就職典禮都未讓其賀電露臉。

民進黨自詡與民主黨有歷史交情，也難洗白台灣是川粉大國、黑白登基地。選前除華郵點名蔡政府，同時有紐時起底大紀元背景，及NBC揭發蘋果日報製造假訊息，皆挺川貶白。這些偏頗材料被綠媒來料加工，復經綠營宣傳機器包裝在國內外散播，白登頓時變成縱容敗兒與中共情治部門金權交易的「共諜」。

選情風向驟變，綠媒跟風改讚白登「鄰家爺爺」，卻難撼動土產川粉流連「我川威武」。畢竟，川普此去，辣台派將指望誰帶頭對北京喊打喊殺？

白登 川普 台灣

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