白登主打多邊合作 美台戰略合作還算數嗎？

白登新政府可望重回多邊合作路線。( 路透)

美國 大選過後，由美國國務院主導的「美台經濟繁榮夥伴對話」此時登場，固然可視為川普政府對台灣 釋出善意，更多的是符合其抗中盤算；若考量政權交接的時間點，台灣該問，若白登 就任總統，這些現在談的戰略合作是否還作數？

國務卿龐培歐10月啟動美歐對話機制，應對中國大陸挑戰；他兩度訪亞，促成美日印澳四方安全對話（Quad），又在訪問印度和斯里蘭卡時猛批中國大陸；大選後，龐培歐擴大破壞香港自治的陸港官員制裁名單，在雷根學院演說稱中國仍是頭號威脅，再次強調需各國覺醒合作對抗。

美國國內對於選舉結果仍各說各話，龐培歐的舉動卻很清楚，都在告訴中國大陸：「我跟你還沒完」。

相較於川普政府的抗中大藍圖，美台經濟繁榮夥伴對話，更像是這張地圖上的一顆圖釘。

無論是「經濟與商業對話」或「經濟繁榮夥伴對話」，可以確定的是，這都不是一次會議就能解決的問題，台灣是否做好了談第二次、談第三次及談第N次的準備，美台雙方是否有足夠默契成為「可信任的經濟戰略夥伴」。

駐美代表蕭美琴表示，「5G、供應鏈、公共衛生等領域合作都是跨黨派關心的議題」，委婉暗示民主黨也對此議題有興趣，但民主黨是否將其列為優先項目，沒人能打包票。

目前尚不能說，白登的台灣政策取決於他的對中政策，至少得關注其對中政策的調整，白登短時間內不會放鬆對大陸的警惕，也不會持續全面抗中路線；在此氛圍下，5G、供應鏈、公衛固然重要，也許優先順序得調一調。

白登外交政策是要重回國際社會，讓美國成為備受尊重的盟國，將重回世衛組織、巴黎氣候協定，也可能思考重新加入當年美國一手主導的跨太平洋夥伴協定TPP，台灣該考慮的不只是發展美台單邊關係，也應抓緊機會爭取美國奧援，協助加入多邊組織，否則白登新政府若重回過去多邊合作路線，不再像川普政府重視雙邊談判，美台經濟對話還會不會有下一次，真的很難說。